В следственном управлении СК России по Владимирской области состоялось заседание Общественного совета. Руководитель управления Артём Кулаков, директор Владимирского филиала РАНХиГС и

В следственном управлении СК России по Владимирской области состоялось заседание Общественного совета. Руководитель управления Артём Кулаков, директор Владимирского филиала РАНХиГС и председатель совета Вячеслав Картухин, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, который вошёл в состав совета на правах сопредседателя, представители образовательных организаций встретились, чтобы обсудить организацию правовой помощи детям, которые остались без попечения родителей. Артём Кулаков