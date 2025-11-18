Водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на лося на федеральной трассе.

Утром во вторник, 18 ноября, в Судогодском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на лося на федеральной трассе.Авария произошла около 8 утра на 308-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Водитель, мужчина 1971 года рождения, ехал в направлении Гусь-Хрустального, когда на дорогу внезапно выскочил лось. Столкновения с животным не удалось избежать.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Судогодскому району проводят проверку по факту дорожного происшествия для выяснения всех обстоятельств.Добавим, что аварии с участием диких животных, особенно лосей, остаются серьезной проблемой на дорогах Владимирской области. По данным Госохотинспекции региона, большинство погибших животных в результате ДТП — это лоси. Так, 128 животных погибли в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах области в 2024 году.Чаще всего диких животных сбивают на дорогах Киржачского, Петушинского, Муромского и Судогодского районов.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .