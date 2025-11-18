В Северной столице стартовал первый после пандемии международный форум для молодых лидеров и авторов социальных проектов. В мероприятии участвуют представители всех регионов России и ряда зарубежных стран.

Международный молодежный форум открылся сегодня в Петербурге. Среди участников — представители всех регионов России и ряда зарубежных стран. Мероприятие проходит в Северной столице впервые со времени пандемии. Вице-губернатор города Наталья Чечина отметила, что за это время в мире многое изменилось, как и приоритеты молодежи.У нас было время и была возможность очень многое переосмыслить. А главное — понять, что всем нам необходимо объединяться для решения самых важных вопросов: для нашего общества, для нашего будущего, о котором мы должны думать уже сегодня, — сказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина.Наталья Чечина вручила награды от имени правительства за лучший молодежный проект. Победители получили денежную премию в 125 тысяч рублей. В программе форума — мастер-классы, лекции и пленарные заседания, на которых обсудят роль молодежи в современных условиях.