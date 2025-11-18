Первое смс-сообщение об угрозе поступило после двух часов ночи.

Во Владимирской области минувшей ночью, 18 ноября, была объявлена угроза беспилотной атаки. Соответствующее сообщение жители региона получили на мобильные телефоны.Первое смс-сообщение об угрозе поступило после двух часов ночи. В районе девяти утра угроза все еще сохранялась. Владимирцев призывали соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.После девяти утра жителям региона пришло смс-сообщение с текстом: «отбой беспилотной опасности». В официальных сводках Минобороны Владимирского региона вновь не было. Однако над соседней, Ярославской областью, ночью сбили три беспилотника.