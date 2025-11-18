В новый список вошли важные сервисы.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) расширило перечень российских интернет-ресурсов, которые продолжают работать даже при введении ограничений на мобильную связь. В новый список вошли важные сервисы, включая сайты транспортных компаний, банков и государственных структур.Это решение может облегчить жизнь жителям Владимирской области, где мобильный интернет с перебоями работает уже несколько месяцев. Ранее пользователи из региона на сбои даже в работе приложений, включенных в первый «белый список».В обновленный перечень вошли десятки социально значимых ресурсов. Пользователи теперь получат гарантированный доступ к сайтам РЖД, Почты России и агрегатор билетов «Туту.ру». Кроме того, в список включили «Альфа-банк», но такие крупные игроки, как «Сбер» и «Т-банк», пока в нем отсутствуют.Также будут доступны картографический сервис 2ГИС, погодный сервис «Gismeteo» и ряд крупнейших СМИ, в первоначальный перечень, который заработал 10 сентября, вошли ключевые российские платформы: сервисы «Яндекса», VK, «Одноклассники», Max и Mail .ru., маркетплейсы Ozon и Wildberries, видеохостинг Rutube, «Госуслуги», сайты правительства.Новое расширение перечня направлено на то, чтобы пользователи могли без проблем пользоваться максимально востребованными сервисами даже в условиях ограничений связи.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .