Светлана Мельникова приостановила аккредитацию частных гидов в музее-заповеднике. В свое время выдачу лицензий для частных экскурсоводов осуществлял экс-директор ВСМЗ Игорь Конышев. Этот шаг должен был привлечь в музей дополнительные инвестиции. Теперь решение бывшего руководителя изучит Светлана Мельникова.

Светлана Мельникова приостановила аккредитацию частных гидов в музее-заповеднике. В свое время выдачу лицензий для частных экскурсоводов осуществлял экс-директор ВСМЗ Игорь Конышев. Этот шаг должен был привлечь в музей дополнительные инвестиции. Теперь решение бывшего руководителя изучит Светлана Мельникова. Анализировать будут экономическую выгоду от такого хода, а главное, эффективность и качество услуг. В музее отмечают, что экскурсионное обслуживание в ВСМЗ очень высоко, и необходимо держать его на прежнем уровне. Приостановка решения об аккредитации не скажется на туристах и гидах. Тайм-аут взяли на время низкого экскурсионного сезона.