Кроме того, 23 предприятия стали дипломантами с присвоением продукции Серебряного знака

Кроме того, 23 предприятия стали дипломантами с присвоением продукции Серебряного знакаДесять продуктов, произведенных во Владимирской области, вошли в сотню лучших товаров России. Торжественное награждение победителей всероссийского конкурса прошло в областном Доме дружбы.Кто же стал обладателем Золотого знака?Батон «Дачный» и печенье «Варварино» с яблоком и корицей от Владимирского хлебокомбината,Колбаса «Докторская» и «Докторская стародворская», сосиски «Молочные», «Венские», «С горчицей» и «С соусом Барбекю» от компании «Стародворские колбасы»,Мужские противоэнцефалитные костюмы производства «Славянского текстиля»,Шаровый кран арматурного завода «Гусар» в Гусь-Хрустальном,Мембранный элемент «РМ Нанотех»,Телефонный кабель завода «Электрокабель» в Кольчугино,Подтверждение соответствия продукции сертификационного центра «Профилогистик».Кроме того, 23 предприятия стали дипломантами с присвоением продукции Серебряного знака. Особо отметили печенье «Варварино» со вкусом яблока и корицы Владимирского хлебокомбината.