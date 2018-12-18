Чемпион Франции по футболу Пари Сен-Жермен вывел из основного состава полузащитника Адриена Рабьо. 23-летний футболист отказывается продлевать контракт с клубом и хочет покинуть команду.

Чемпион Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" вывел из основного состава полузащитника Адриена Рабьо. 23-летний футболист отказывается продлевать контракт с клубом и хочет покинуть команду.Воспитанник "ПСЖ" Рабьо в очередной раз отказал клубу и не стал продлевать контракт, который истекает весной. Футболист намерен сменить команду и уйти бесплатно. Адриен несколько раз выдвигал клубу условия продления контракта, но когда его требования были выполнены отказался продлевать договор.Руководство клуба сочло такую позицию неконструктивной и непорядочной. Поэтому Рабьо был выведен из основного состава до неопределенного срока. Не исключено, что парижане постараются продать Адриена во время зимнего трансферного окна.