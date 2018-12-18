Актеров Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева сняли вместе на кинопремьере. Появились слухи, что у артистов роман.

Актеров Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева сняли вместе на кинопремьере. Появились слухи, что у артистов роман.В столице состоялась премьера фильма Тимура Бекмамбетова "Елки последние". Поддержать комедию пришло множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне и популярная актриса . Интересно, что фотографы, дежурящие в кинотеатре в поисках сенсации, сняли артистку вместе со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым.На снимке актер держит коллегу за талию. Оба стоят довольно близко друг к другу. Поэтому у некоторых СМИ появились предположения, что у Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева романтические отношения. Сами артисты пока никак не прокомментировали эти догадки.Что касается личной жизни обоих, то о ней журналистам практически ничего неизвестно. Ранее Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. Актриса подарила коллеге по кинематографическому цеху дочь Марию. Однако в 2013 году их брак распался. С тех пор неизвестно. с кем строила отношения актриса.В 2017 году Арнтгольц говорила, что ее сердце свободно. "Здесь не угадаешь. Судьба непредсказуема, судя по моему опыту. Поэтому нужно радоваться тому, что имеешь и достойно принимать любые повороты. Жить честно и быть добрее. Все это написано в библейских заповедях", – утверждала в интервью.Что касается Марка Богатырева, то, согласно сообщениям СМИ, в его личной жизни все еще сложнее. Несколько лет назад он пытался покончить с собой. Артист был настолько перегружен работой, а ночью не могу уснуть, что у него случился срыв. Он считал себя никчемным и ненужным, что у него ничего не получается, что он даже не помнит свой текст. К счастью, Богатырева вовремя откачали.А еще ходили слухи, что на столь радикальные меры его толкнул тяжелый роман с актрисой , с которой он играл в сериале "Кухня". Впрочем, об отношениях с эффектной артисткой Марк предпочитает подробно не распространяться. "Лена – прекрасная женщина и талантливая актриса. У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны – просто огромная. Но эта история касается только нас", – говорил в интервью Марк Богатырев.