Фотография Ларисы Гузеевой, прячущейся голышом за елкой в
зимнем лесу, не оставила равнодушной общественность. Известной актрисе
напомнили о возрасте и намекнули, что пора бы быть поскромнее и забыть о сексе.
Фотография Ларисы Гузеевой, прячущейся голышом за елкой в
зимнем лесу, не оставила равнодушной общественность. Известной актрисе
напомнили о возрасте и намекнули, что пора бы быть поскромнее и забыть о сексе.
Популярного блоггера Лену Миро возмутила не столько сама
фотография, сколько подпись под ней. Лариса Гузеева сравнила себя с Настенькой
из новогодней сказки "Морозко".
"Настенька? Нет, Ларочка, ты – не Настенька. Ты даже не
Настенька Волочкова, не говоря уж о Настеньке из Морозко. Ты – папа Свин из
мультфильма про Пеппу, вот на него ты очень похожа... Ты не Настенька, Лара, а
совсем другой персонаж – пугающая Баба-Яга, у которой после климакса началась
деменция", – обличает Гузееву блогер.
Лена Миро просит Ларису Гузееву прикрыться. По ее словам,
одряхлевшая актриса похожа на кикимору на боевом посту. "Не знаю, как вы,
но для меня сексуальность пенсионеров – это нечто за гранью, от чего хочется
вырвать. Все могу вытерпеть и улыбнуться – даже Бузову, но вот претензии
пенсионерок на секс – ком к горлу подкатывает", – поясняет свое возмущение
.
Напомним, Лариса вышла на снег в одном банном полотенце. Популярная актриса вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.
"Морозко-2". Настенька. ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️. Улыбайтесь! Всем радостной недели!🎄🎄🎄❄️❄️❄️", – пожелала подписчикам своей официальной странички в Instagram. На фотографии телеведущая запечатлена стоящей на снегу за сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки, на которое накинуто лишь одно зеленое полотенце. От поклонников Ларисы Гузеевой отрицательных отзывов не поступало.