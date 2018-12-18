Фотография Ларисы Гузеевой, прячущейся голышом за елкой в зимнем лесу, не оставила равнодушной общественность. Известной актрисе напомнили о возрасте и намекнули, что пора бы быть поскромнее и забыть о сексе.

Фотография Ларисы Гузеевой, прячущейся голышом за елкой взимнем лесу, не оставила равнодушной общественность. Известной актрисенапомнили о возрасте и намекнули, что пора бы быть поскромнее и забыть о сексе.Популярного блоггера Лену Миро возмутила не столько самафотография, сколько подпись под ней. Лариса Гузеева сравнила себя с Настенькойиз новогодней сказки "Морозко"."Настенька? Нет, Ларочка, ты – не Настенька. Ты даже неНастенька Волочкова, не говоря уж о Настеньке из Морозко. Ты – папа Свин измультфильма про Пеппу, вот на него ты очень похожа... Ты не Настенька, Лара, асовсем другой персонаж – пугающая Баба-Яга, у которой после климакса началасьдеменция", – обличает Гузееву блогер.Лена Миро просит Ларису Гузееву прикрыться. По ее словам,одряхлевшая актриса похожа на кикимору на боевом посту. "Не знаю, как вы,но для меня сексуальность пенсионеров – это нечто за гранью, от чего хочетсявырвать. Все могу вытерпеть и улыбнуться – даже Бузову, но вот претензиипенсионерок на секс – ком к горлу подкатывает", – поясняет свое возмущениеНапомним, Лариса вышла на снег в одном банном полотенце. Популярная актриса вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой."Морозко-2". Настенька. ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️. Улыбайтесь! Всем радостной недели!🎄🎄🎄❄️❄️❄️", – пожелала подписчикам своей официальной странички в Instagram. На фотографии телеведущая запечатлена стоящей на снегу за сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки, на которое накинуто лишь одно зеленое полотенце. От поклонников Ларисы Гузеевой отрицательных отзывов не поступало.