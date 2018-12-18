Испанская Барселона получила предложение от одного из китайских клубов по поводу продажи своего нападающего Филипе Малкома. Клуб из Поднебесной готов заплатить за бразильского форварда 65 миллионов евро.

Испанская "Барселона" получила предложение от одного из китайских клубов по поводу продажи своего нападающего Филипе Малкома. Клуб из Поднебесной готов заплатить за бразильского форварда 65 миллионов евро.Как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на испанский As, Малком не удовлетворен своим нынешним положением в клубе из столицы Каталонии, за который он в общей сложности провел на поле 296 минут. В Джей-лиге ему гарантируют аналогичную зарплату и игровое время.Напомним, что летом он покинул французский "Бордо", откуда собирался перейти в "Рому", но в последний момент передумал и за 41 миллион евро стал игроком "Барсы".