Президент Украины Петр Порошенко и глава министерства иностранных дел Незалежной
Павел Климкин вляпались в очередной скандал. Выяснилось, что у обоих
есть родственники в Крыму, который в Киеве считают оккупированной
территорией.
Президент Украины Петр Порошенко и глава министерства иностранных дел Незалежной
Павел Климкин вляпались в очередной скандал. Выяснилось, что у обоих
есть родственники в Крыму, который в Киеве считают "оккупированной"
территорией.
Журналисты
выяснили, что жена сына президента Украины Алексея Порошенко Юлия до
замужества была гражданкой России, выросла и жила в Санкт-Петербурге
вместе с родителями. Ее дядя и тетя проживают в Крыму и голосовали на
референдуме о воссоединении с Россией, сообщает портал Strana.ua.
Что касается главы внешнеполитического ведомства Незалежной
Павла Климкина, то с Крымом одиозного чиновника связывает супруга
Марина Михайленко, работающая в администрации президента Украины. С ней
Климкин расписался в 2015 году.
У
Михайленко, утверждают журналисты, на полуострове живет отец,
генерал-майор в отставке. Более того, по данным новостного портала, в
2014 году он был награжден медалью "За возвращение Крыма".
Ранее Порошенко поручил спецслужбам проверить наличие у госслужащих родственников в Крыму. По мнению лидера Незалежной, они есть у абсолютного большинства чиновников.
Ранее "Дни.ру"
писали, что украинский лидер готовится к побегу за границу. На
приближающихся президентских выборах, которые пройдут в марте следующего
года, шансов победить у Порошенко мало, поэтому он уже готовит пути к
отступлению.
Как утверждает беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко, лидер Незалежной
готовится к отъезду в Испанию. Выбор Пиренейского полуострова в
качестве убежища неслучаен – там у Порошенко есть роскошная вилла,
сообщал телеканала НТВ.