Президент Украины Петр Порошенко и глава министерства иностранных дел Незалежной Павел Климкин вляпались в очередной скандал. Выяснилось, что у обоих есть родственники в Крыму, который в Киеве считают оккупированной территорией.

Президент Украины Петр Порошенко и глава министерства иностранных дел НезалежнойПавел Климкин вляпались в очередной скандал. Выяснилось, что у обоихесть родственники в Крыму, который в Киеве считают "оккупированной"территорией.Журналистывыяснили, что жена сына президента Украины Алексея Порошенко Юлия дозамужества была гражданкой России, выросла и жила в Санкт-Петербургевместе с родителями. Ее дядя и тетя проживают в Крыму и голосовали нареферендуме о воссоединении с Россией, сообщает портал Strana.ua.Что касается главы внешнеполитического ведомства НезалежнойПавла Климкина, то с Крымом одиозного чиновника связывает супругаМарина Михайленко, работающая в администрации президента Украины. С нейКлимкин расписался в 2015 году.Михайленко, утверждают журналисты, на полуострове живет отец,генерал-майор в отставке. Более того, по данным новостного портала, в2014 году он был награжден медалью "За возвращение Крыма".Ранее Порошенко поручил спецслужбам проверить наличие у госслужащих родственников в Крыму. По мнению лидера Незалежной, они есть у абсолютного большинства чиновников.Ранее "Дни.ру"писали, что украинский лидер готовится к побегу за границу. Наприближающихся президентских выборах, которые пройдут в марте следующегогода, шансов победить у Порошенко мало, поэтому он уже готовит пути котступлению.Как утверждает беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко, лидер Незалежнойготовится к отъезду в Испанию. Выбор Пиренейского полуострова вкачестве убежища неслучаен – там у Порошенко есть роскошная вилла,сообщал телеканала НТВ.