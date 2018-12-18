Транспортные компании предупредили не только правительство, но и партнеров об изменении прейскуранта. Аналитики ожидают, что сильнее всего инфляция затронет товары повседневного спроса.

Транспортные компании предупредили не только правительство, но и партнеров об изменении прейскуранта. Аналитики ожидают, что сильнее всего инфляция затронет товары повседневного спроса.Товары повседневного спроса и продукты резко вырастут в цене из-за удорожания бензина. Такие опасения в письме к Дмитрию Медведеву выразили представители транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, URA.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".В частности, документ подписан главной Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), руководителем Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и главой "Рспродсоюза".В документе отмечается, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний будет способствовать росту цен на транспортные услуги как минимум на 10%, что спровоцирует в свою очередь рост цен на розничные товары.Собственно транспортные компании уже разослали партнерам предупреждения об изменении прейскуранта на услуги. Об этом рассказали в сети магазинов Sela и крупном производителе продуктов питания. В Sela отметили, что повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса , где доля автомобильной логистики выше.