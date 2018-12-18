Экс-участница телестройки
Тата Блюменкранц пожаловалась на бывшего супруга Валерия. Молодой мужчина
строит новые отношения на проекте Дом-2 и совсем забыл о малолетней дочери Беатрисе.
Экс-участница телестройки
Тата Блюменкранц пожаловалась на бывшего супруга Валерия. Молодой мужчина
строит новые отношения на проекте "Дом-2" и совсем забыл о малолетней дочери Беатрисе.
В личном Instagram Тата опубликовала
видеозапись в формате Stories. Прикрыв нагое тело полотенцем, лежащая в постели
девушка, наставническим тоном разносила экс-возлюбленного. Для пущей
убедительности Блюменкранц выбрала фильтр, который "прикрепил" к ее лицу кошачьи
ушки и носик.
"Вчера мне написал Валера,
типа его не отпускают. Я все время живу с ребенком одна. Ну, как-бы я тоже
устаю. Мне тоже нужна помощь. Он знает, что я одна здесь. Знает прекрасно, что
мамы нету. Я вообще не верю в эти сказки, что его ведущие не отпускают, потому
что, когда есть действительно какая-то уважительная причина, ведущие всегда и
везде отпускают, – жаловалась звезда телестройки.
Девушка отметила, что
следит за Валерой в соцсетях. Его беспечное существование раздражает Тату.
"Я просто смотрю видео, вижу,
как он кайфует, танцует, у него как-бы беззаботная жизнь. А мне надо отвечать за
все. На мне лежит слишком много ответственности. И самая большая ответственность
– это Бетти, это работа, это деньги. Это оплата всего необходимого. Он знает,
что это немаленькие деньги. Мне приходится много работать. Валера постоянно рассказывает, что я ему с ребенком
не даю видеться, хотя мы нормально давным-давно общаемся, он был долгое время в
Москве. Я не одна должна принимать участие в воспитании ребенка", – с ноткой
зависти в голосе произнесла молодая мама.
Напомним, что Тата
познакомилась с Валерием Блюменкранцем на площадке телепроекта, после чего у
них завязались романтические отношения. Влюбленные сразу приобрели репутацию
самой скандальной пары "Дома-2". Их свадьба состоялась весной 2017
года. Спустя несколько месяцев Тата Блюменкранц родила девочку Беатрису,
которую она ласково называет Бетти.