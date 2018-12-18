Экс-участница телестройки Тата Блюменкранц пожаловалась на бывшего супруга Валерия. Молодой мужчина строит новые отношения на проекте Дом-2 и совсем забыл о малолетней дочери Беатрисе.

Экс-участница телестройкиТата Блюменкранц пожаловалась на бывшего супруга Валерия. Молодой мужчинастроит новые отношения на проекте "Дом-2" и совсем забыл о малолетней дочери Беатрисе.В личном Instagram Тата опубликовалавидеозапись в формате Stories. Прикрыв нагое тело полотенцем, лежащая в постелидевушка, наставническим тоном разносила экс-возлюбленного. Для пущейубедительности Блюменкранц выбрала фильтр, который "прикрепил" к ее лицу кошачьиушки и носик."Вчера мне написал Валера,типа его не отпускают. Я все время живу с ребенком одна. Ну, как-бы я тожеустаю. Мне тоже нужна помощь. Он знает, что я одна здесь. Знает прекрасно, чтомамы нету. Я вообще не верю в эти сказки, что его ведущие не отпускают, потомучто, когда есть действительно какая-то уважительная причина, ведущие всегда ивезде отпускают, – жаловалась звезда телестройки.Девушка отметила, чтоследит за Валерой в соцсетях. Его беспечное существование раздражает Тату."Я просто смотрю видео, вижу,как он кайфует, танцует, у него как-бы беззаботная жизнь. А мне надо отвечать завсе. На мне лежит слишком много ответственности. И самая большая ответственность– это Бетти, это работа, это деньги. Это оплата всего необходимого. Он знает,что это немаленькие деньги. Мне приходится много работать. Валера постоянно рассказывает, что я ему с ребенкомне даю видеться, хотя мы нормально давным-давно общаемся, он был долгое время вМоскве. Я не одна должна принимать участие в воспитании ребенка", – с ноткойзависти в голосе произнесла молодая мама.Напомним, что Татапознакомилась с Валерием Блюменкранцем на площадке телепроекта, после чего уних завязались романтические отношения. Влюбленные сразу приобрели репутациюсамой скандальной пары "Дома-2". Их свадьба состоялась весной 2017года. Спустя несколько месяцев Тата Блюменкранц родила девочку Беатрису,которую она ласково называет Бетти.