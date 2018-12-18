Полузащитник Спартака Денис Глушаков покинул отделение полиции, куда он был вызван на допрос. Глушаков был допрошен из-за угроз в адрес своей жены Дарьи.

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков покинул отделение полиции, куда он был вызван на допрос. Глушаков был допрошен из-за угроз в адрес своей жены Дарьи.В настоящее время Денис и Дарья Глушаковы разводятся. Некоторое время назад появилась аудиозапись, на которой Глушаков угрожал супруге физической расправой. Дарья обратилась в полицию, и футболист был вызван на допрос.Если подтвердится, что Глушаков угрожал жене, то против него может быть возбуждено уголовное дело. Статьей 119 УК РФ угроза жизни или здоровью может повлечь заключение на срок от двух лет, работы исправительного и обязательного характера или штрафы.