Счётная палата проверила деятельность предприятия

Счётная палата проверила деятельность предприятияСчётная палата проверила деятельность «Владимирпассажиртранса». Директора предприятия обвинили в «халатном отношении» к исполнению своих обязанностей. Теперь Михаил Кулибаба должен выплатить штраф – 10 тысяч рублей.Счётная палата уделила особое внимание правильности получения перевозчиком субсидий из бюджета на возмещение затрат за продажи социальных проездных. На эти цели с 2014 по 2017 годы предприятию выделили более 325 миллионов рублей.В результате проведенной проверки в июле коллегия СП зафиксировала «кризисное неустойчивое состояние организации», а также ряд нарушений законодательства.«Перевезено 99,3 миллионов пассажиров, количество перевезенных пассажиров по контрольным билетам почти 55 миллионов человек, что указывает на высокую востребованность услуг предприятия. При этом проведённый анализ финансовой отчетности предприятия за эти 3 года свидетельствует о кризисном неустойчивом состоянии фирмы», - докладывает Счётная палата.Отдел транспорта и связи администрации Владимира принял дополнительные меры по обеспечению должного контроля за реализацией мероприятий по обеспечению равной доступности транспортных услуг.Специалисты ежемесячно производят выборочную сверку отчётов о выполненной транспортной работе на соцмаршрутах, представленных перевозчиками, с данными путевых листов и сведениями из систем GPS/ГЛОНАСС, установленных на транспортных средствах.