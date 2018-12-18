Уникальный проект готовили 5 лет

Уникальный проект готовили 5 летИзобретение машины времени – одна из самых распространённых завязок для художественных произведений в жанре научной фантастики.Вперёд, в прошлое!Это и не удивительно, ведь трудно найти человека, который, найдя на запылённом чердаке потёртый альбом со старинными фамильными фотографиями, не испытал бы при этом чувства приобщения к тайнам прошлого. Нас необъяснимым образом манят секреты человеческих судеб, сгинувших в пучинах реки времени, и завораживают давно вышедшие из употребления предметы быта - молчаливые свидетели минувших эпох.В большинстве случаев путешествия во времени для нас «заказаны», приходится довольствоваться (при лучшем раскладе) лишь добротной реконструкцией былых дней. Однако есть исключения. Если команда людей, всем сердцем «болеющих» сохранением культурного кода своей «малой родины», берётся за дело – история не воспроизводится, она оживает.Именно это и произошло в древнем городе «на 101-м километре». Генеральный директор Киржачской типографии Евгений Фёдоров и творческий коллектив АНО «Мирный Расцвет», на днях открыли первый в районе гостевой дом-музей, который посвятили истории семьи первого местного врача Константина Красовского.«Каждый день мы, сами не замечая того, пишем незримую летопись нашего края. История Киржача - это не только всевозможные глобальные события, но и судьбы людей, которые оставили после себя след в памяти потомков. Сегодня мы открыли первый гостевой дом-музей в городе, посвятили его уникальной личности - лекарю Красовскому и, тем самым, написали новую страницу в этой летописи. Это не просто гостиница или музей. Здесь можно остановиться и в буквальном смысле погрузиться в прошлое», - рассказывает сотрудник АНО «Мирный Расцвет» Ирина Глонина.Аутентичность и комфортДом построили в 60-х годах 19 века. Семья Красовских заехала в него благодаря усилиям Киржачского градоначальника, который в 1881 году привлёк молодого и перспективного врача, выпускника лучшего медицинского института из Москвы. Его пригласили работать в уездный город неспроста. На местных производствах трудились около 4 тысяч работников, которых регулярно нужно было лечить от самых разных болезней. Поэтому к выбору врача отнеслись очень ответственно и, нужно сказать, что с Красовским не прогадали. Он верой и правдой трудился на благо горожан многие десятилетия. Его личная история неразрывно переплелась с судьбой города. В этом доме фактически ковалось здоровье всего населения тогдашнего Киржача.А ведь это здание, в котором без малого 100 лет жила семья Красовских, в довольно плачевном состоянии выкупили всего 5 лет назад. За это время его глобально отремонтировали и превратили в уникальное культурно-досуговое пространство.Всего в нём 4 номера («Синий», «Ямщицкий», «Гостиная» и «Комната Красовских»), однако каждый из них без преувеличения можно назвать произведением дизайнерского и музейного искусства. Элегантная мебель рубежа 19-20 веков, получившая вторую жизнь благодаря умелым рукам реставраторов, помнящие очарование ушедшей эпохи стены, которые украсили картинами народного художника Ильи Чируна, органично сочетаются с прекрасно оборудованными ванными комнатами, не уступающими в комфорте отелям премиального класса.«Этот гостевой дом-музей можно назвать одним из самых длительных и сложных начинаний из всех, что мы раньше делали. Он – «первая ласточка», которая вывела Киржач на беговую дорожку, по которой мы догоним и перегоним Суздаль. На очереди у нас стоят ещё 3 подобных ему дома, которые мы преобразим в ближайшие годы. Мы полагаем, что проект «Киржач Туристический», который мы анонсировали, к 2020 году уже примет вполне осязаемый облик», - говорит генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Фёдоров.