Нижняя палата в ходе пленарного заседания во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощенном порядке получения гражданства России для соотечественников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт направлен прежде всего на поддержку жителей Украины. Документ поддержали все парламентские фракции.

Нижняяпалата в ходе пленарного заседания во вторник, 18 декабря, приняла втретьем, окончательном чтении законопроект об упрощенном порядкеполучения гражданства России для соотечественников.Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой актнаправлен прежде всего на поддержку жителей Украины. Документ поддержаливсе парламентские фракции.Нормативно-правовой акт вносит поправки в закон "О гражданстве РФ". Он дает полномочияпрезиденту России определять категории иностранцев, имеющих правоприобрести российское гражданство в упрощенном порядке.Авторызаконопроекта отмечают, что он позволит принять в гражданство вупрощенном порядке людей из тех стран, где сложилась тяжелаясоциально-экономическая и общественно-политическая обстановка,происходят вооруженные конфликты или смена режима.Новаянорма гласит, что соотечественники смогут подать заявления огражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания. Это позволитстимулировать процесс их переселения в Россию, уверены в нижней палате.СпикерГосдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект направлен в первуюочередь на поддержку наших соотечественников на Украине."Миллионы людейстали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, которыйради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военныхпровокаций до раскола Церкви и преследования верующих", – отметилзаконодатель.дополнение был принят законопроект, позволяющий соотечественникамоформить в собственность участки по программе "Дальневосточный гектар".Инициатива также одобрена в третьем чтении.