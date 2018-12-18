Нижняя
палата в ходе пленарного заседания во вторник, 18 декабря, приняла в
третьем, окончательном чтении законопроект об упрощенном порядке
получения гражданства России для соотечественников.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт
направлен прежде всего на поддержку жителей Украины. Документ поддержали
все парламентские фракции.
Нижняя
палата в ходе пленарного заседания во вторник, 18 декабря, приняла в
третьем, окончательном чтении законопроект об упрощенном порядке
получения гражданства России для соотечественников.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт
направлен прежде всего на поддержку жителей Украины. Документ поддержали
все парламентские фракции.
Нормативно-правовой акт вносит поправки в закон "О гражданстве РФ". Он дает полномочия
президенту России определять категории иностранцев, имеющих право
приобрести российское гражданство в упрощенном порядке.
Авторы
законопроекта отмечают, что он позволит принять в гражданство в
упрощенном порядке людей из тех стран, где сложилась тяжелая
социально-экономическая и общественно-политическая обстановка,
происходят вооруженные конфликты или смена режима.
Новая
норма гласит, что соотечественники смогут подать заявления о
гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания. Это позволит
стимулировать процесс их переселения в Россию, уверены в нижней палате.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект направлен в первую
очередь на поддержку наших соотечественников на Украине.
"Миллионы людей
стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который
ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных
провокаций до раскола Церкви и преследования верующих", – отметил
законодатель.
В
дополнение был принят законопроект, позволяющий соотечественникам
оформить в собственность участки по программе "Дальневосточный гектар".
Инициатива также одобрена в третьем чтении.