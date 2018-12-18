Двое мужчин, переодетых в костюмы Деда Мороза, устроили
драку в центре Одессы. Кадры потасовки разлетелись по Сети.
Двое мужчин, переодетых в костюмы Деда Мороза, устроили
драку в центре Одессы. Кадры потасовки разлетелись по Сети.
Инцидент произошел 17 декабря. Все началось с того, что маленький
ребенок попросил сфотографировать его с Дедом Морозом. Такое повышенное
внимание к актеру не понравилось его коллеге, который сам хотел оказаться в кадре с девочкой. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая быстро
переросла в драку.
Разгневанных актеров попыталась разнять женщина в костюме Снегурочки, но у нее
ничего не вышло. Тогда ей на помощь пришли прохожие. Происходящее довело маленького ребенка до слез, передает .