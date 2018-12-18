Двое мужчин, переодетых в костюмы Деда Мороза, устроили драку в центре Одессы. Кадры потасовки разлетелись по Сети.

Двое мужчин, переодетых в костюмы Деда Мороза, устроилидраку в центре Одессы. Кадры потасовки разлетелись по Сети.Инцидент произошел 17 декабря. Все началось с того, что маленькийребенок попросил сфотографировать его с Дедом Морозом. Такое повышенноевнимание к актеру не понравилось его коллеге, который сам хотел оказаться в кадре с девочкой. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая быстропереросла в драку.Разгневанных актеров попыталась разнять женщина в костюме Снегурочки, но у нееничего не вышло. Тогда ей на помощь пришли прохожие. Происходящее довело маленького ребенка до слез, передает .