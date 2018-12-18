Материальный ущерб составил более 21 тысячи рублей

Материальный ущерб составил более 21 тысячи рублейВ середине декабря в дежурную часть полиции в Вязниковском районе поступило заявление от жителя одной из местных деревень, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина рассказал, что с его приусадебного участка украли металлические изделия. Материальный ущерб составил более 21 тысячи рублей.В этот же день правоохранители задержали подозреваемого - неработающего местного жителя. Мужчина во всем сознался и пояснил, что украл металлические изделия вместе со своим знакомым. Соучастника тоже поймали.Похищенное имущество подозреваемые частично успели сдать в пункт приёма металлолома, а деньги потратили на личные нужды.Теперь мужчина грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5-ти лет.