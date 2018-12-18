Вечером в понедельник, 17 декабря, Эдгард Запашный в своем Instagram опубликовал видеообращение к Гуцериеву. Дрессировщик предложил бизнесмену сотрудничество.

Вечером в понедельник, 17 декабря, Эдгард Запашный в своем Instagram опубликовал видеообращение к Гуцериеву. Дрессировщик предложил бизнесмену сотрудничество.Министерство культуры считает необходимым поддерживать прежде всего российский цирк. Так в ведомстве прокомментировали спор между генеральным директором Большого московского цирка Эдгардом Запашным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.Предприниматель планирует открыть киноконцертный зал в Сколково. Якорным арендатором здания должен стать канадский Cirque du Soleil, передает телеканал "Россия 24".