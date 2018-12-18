Украинская армия готовит масштабное наступление на последней неделе декабря 2018 года. Об этом заявил заместитель начальника донецкой народной милиции Эдуард Басурин. Он сказал, что ВСУ сосредоточили около 20 тысяч военнослужащих и сотни единиц техники в районе Горловки.

Украинская армия готовит масштабное наступление на последней неделе декабря 2018 года. Об этом заявил заместитель начальника донецкой народной милиции Эдуард Басурин. Он сказал, что ВСУ сосредоточили около 20 тысяч военнослужащих и сотни единиц техники в районе Горловки. По словам Басурина, атака должна была начаться еще 14 декабря в ответ на диверсию в Мариуполе, в которой планировалось обвинить ДНР. Однако эта информация получила огласку, из-за чего наступление отложили.Тем временем СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что ВСУ обязали жителей Светлодарска покинуть город. Также 17 декабря спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Штаты в ближайшее время вновь могут продать Киеву оружие. По его словам, об этом объявят в течение двух месяцев, сообщает телеканал "Россия 24".Сосредоточенных на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги военнослужащих Киев может кинуть в наступление на Донбасс перед западным Рождеством - 24-25 декабря. Здесь Киев собрал три армейские бригады. В район готовящейся наступательной операции украинская армия подтянула более 120 танков, свыше 250 минометов и артиллерийских орудий, а также более 110 систем ракетного залпового огня. К линии соприкосновения также будут стянуты еще два дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и дивизион трехсотмиллиметровых реактивных систем "Смерч".По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, планы президента Украины Петра Порошенко абсолютно прозрачны. Ему необходимо во что бы то ни стало продлить военное положение на Украине, действие которого заканчивается 26 декабря. Для этого ему нужен повод. И поэтому не исключено, что до наступления этой даты сами Вооруженные силы Украины предпримут попытку наступления на позиции донецких ополченцев.В распоряжение разведки ДНР попал план украинского наступления в районе Мариуполя. Здесь группировка из 12 тысяч человек должна была отрезать ДНР от Азовского побережья, а затем выйти к российской границе. При этом поводом для наступления должна была стать диверсия на Мариупольском металлургическом комбинате, в которой Киев собирался обвинить представителей Донбасса.О приближении украинской тяжелой техники к линии соприкосновения сообщают и из Луганска.