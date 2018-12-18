Красноярский Енисей проведет первый домашний матч весенней части российской премьер-лиги в подмосковных Химках. Встреча с Ростовом запланирована на 3 марта.

Красноярский "Енисей" проведет первый домашний матч весенней части российской премьер-лиги в подмосковных Химках. Встреча с "Ростовом" запланирована на 3 марта.Тренер "Енисея" Егор Титов подтвердил перенос матча 18 тура чемпионата России по футболу из Красноярска в Химки. "Мы могли бы пригласить ростовчан и Красноярск, но кому от этого будет лучше", — сказал Титов в эфире Матч ТВ.По словам тренера, в Красноярске в начале марта будет нефутбольная погода, и провести встречу будет проблематично. Нет смысла переносить встречу и в Тюмень, где "Енисей" провел несколько домашних матчей ткущего чемпионата.