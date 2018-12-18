Саудовская Аравия выступила против резолюции, принятой сенатом США, которая осуждала наследного принца Мохаммеда бин Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Саудовская Аравия выступила против резолюции, принятой сенатом США, которая осуждала наследного принца Мохаммеда бин Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашогги.В заявлении министерства иностранных дел арабской страны утверждается, что позиция Вашингтона основывается на "необоснованных претензиях" и расценивается как "грубое вмешательство" во внутренние дела королевства. Эр-Рияд также недоволен выходом Соединенных Штатов из Саудовской коалиции в Йемене, передает телеканал "Россия 24".Впрочем, в том же документе говорится, что Саудовская Аравия готова к дальнейшему развитию отношений с США.