Европейский союз выступил против политики Косова в другом вопросе - он потребовал отменить пошлину на сербские товары. Введение тарифов в одностороннем порядке в первую очередь наносит ущерб самому Косову

Европейский союз выступил против политики Косова в другом вопросе — он потребовал отменить пошлину на сербские товары. Заявление поступило после заседания в Брюсселе Совета ассоциации и стабилизации ЕС — Косово.Как отмечается в итоговом документе, введение тарифов в одностороннем порядке в первую очередь наносит ущерб самому Косову — в глазах международного бизнеса снижается инвестиционная привлекательность региона.В конце ноября власти самопровозглашенной республики ввели 100-процентную пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. После чего на севере края прошли протесты сербского населения, напоминает телеканал "Россия 24".