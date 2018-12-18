Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, предложенную Украиной.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, предложенную Украиной, передает телеканал "Россия 24". Этот документ, принятый после голосования, направлен против России.Ранее предложенная Украиной резолюция, осуждающая якобы имеющие место на территории Крыма нарушения прав человека, была принята Третьим комитетом Генассамблеи ООН. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что украинский документ не отражает реального положения дел на полуострове.За принятие резолюции проголосовали представители 66 стран, 19 были против, 72 воздержались.Документ утверждает, что "присутствие в Крыму российских военных противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины". Также в резолюции содержится осуждение РФ за строительство Керченского моста. ГА также выразило осуждение "военному присутствию России в частях Черного и Азовского морей", передает ТАСС. Также осуждается наложенное РФ ограничение на проход иностранных судов через Азовское море.Иран и Сирия, со своей стороны, предложили поправки, которые содержат ссылки на Минские договоренности и могут сбалансировать резолюцию. Однако они были отклонены.В 2014 году прошел референдум о воссоединении Крыма с Россией. Более 90 процентов голосовавших высказались "за". Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации. Но Киев до сих пор считает территорию полуострова своей и заявляет о ее оккупации.