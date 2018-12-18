Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение

Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжениеВо Владимирской области назначен новый начальник государственной жилищной инспекции региона. Им стала Елена Андреева. Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение 17 декабря.Елена Андреева родилась в 1980 году. С отличием окончили ВлГУ по специальности «юриспруденция». Трудиться начала в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району во Владимире, работала заведующей юридическим отделом управления ЖКХ администрации города. С 2014 года была на руководящих постах в государственной жилищной инспекции обладминистрации, с 2016 года – заместитель начальника этого органа региональной исполнительной власти.