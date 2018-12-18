Известный актер и бодибилдер Сергей Глушко опубликовал в своем Instagram фотографию из бани. Многие подписчики обратили внимание, что звезда уже совсем не в той идеальной форме, что прежде.

Известный актер и бодибилдер Сергей Глушко опубликовал в своем Instagram фотографиюиз бани.Многие подписчики обратили внимание, что звезда уже совсем не в той идеальной форме, что прежде.На снимкеГлушко позирует с голым торсом и в одной шапочке. В подписи к снимку онспросил у своих поклонников, как они греются в холодную погоду. "Ну япошёл... В баню! А как греетесь вы в эти холода?", – поинтересовался он.Многиепользователи заявили, что мужчина совсем перестал следить за собой: "Грудь как уженщины, обвисшая!", "Серега, займись уже фигурой, а?", "Ваша грудь похожа наженскую, это некрасиво", "Фу! Как так можно?! Даже у меня грудь меньше…", передает"".Некоторыекомментаторы стали соревноваться в остроумии: "Кормящий отец", "КонкуренцияСеменович", "Грудь больше, чем у некоторых девушек", "Если закрыть лицо и незнать, что это вы, то можно подумать, что это Волочкова в бане".Ранее супругпевицы Наташи Королевой разместил новогодний ролик в своем Instagram, в которомпохвастался тем, что увидел настоящих северныхоленей Санта-Клауса. Видео он сопроводил подписью, возмутившей некоторыхподписчиков. "Лапландия. Северно-Южный полюс", –пояснил он. Один из пользователей отметил, что Сергей плохо учил географию вшколе, потому что не знает, что полюса с двойным названием не существует.