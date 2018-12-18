Известный актер и бодибилдер Сергей Глушко опубликовал в своем Instagram фотографию
из бани.
Многие подписчики обратили внимание, что звезда уже совсем не в той идеальной форме, что прежде.
Известный актер и бодибилдер Сергей Глушко опубликовал в своем Instagram фотографию
из бани.
Многие подписчики обратили внимание, что звезда уже совсем не в той идеальной форме, что прежде.
На снимке
Глушко позирует с голым торсом и в одной шапочке. В подписи к снимку он
спросил у своих поклонников, как они греются в холодную погоду. "Ну я
пошёл... В баню! А как греетесь вы в эти холода?", – поинтересовался он.
Многие
пользователи заявили, что мужчина совсем перестал следить за собой: "Грудь как у
женщины, обвисшая!", "Серега, займись уже фигурой, а?", "Ваша грудь похожа на
женскую, это некрасиво", "Фу! Как так можно?! Даже у меня грудь меньше…", передает
"".
Некоторые
комментаторы стали соревноваться в остроумии: "Кормящий отец", "Конкуренция
Семенович", "Грудь больше, чем у некоторых девушек", "Если закрыть лицо и не
знать, что это вы, то можно подумать, что это Волочкова в бане".
Ранее супруг
певицы Наташи Королевой разместил новогодний ролик в своем Instagram, в котором
похвастался тем, что увидел настоящих северных
оленей Санта-Клауса. Видео он сопроводил подписью, возмутившей некоторых
подписчиков. "Лапландия. Северно-Южный полюс", –
пояснил он. Один из пользователей отметил, что Сергей плохо учил географию в
школе, потому что не знает, что полюса с двойным названием не существует.