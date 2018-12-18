Закон предлагает наделить президента правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощенном порядке

Это упростит процесс получения гражданства соотечественниками, которые живут в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Также упрощается получение гражданства участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Это касается тех, кто живет за рубежом, получил разрешение на временное проживание в России или вид на жительство.Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в первую очередь, эти поправки позволят Владимиру Путину поддержать соотечественников на Украине. "Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги — от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих", — добавил он.В начале декабря на Украине ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В ответ Владимир Путин заявил, что ответных ограничений против граждан Украины не будет, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России и получения гражданства.