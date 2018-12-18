Депутаты приняли в окончательном чтении президентский законопроект о дополнительной защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Инициативу одобрили все фракции нижней палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт позволит улучшить деловой климат в стране.

Депутатыприняли в окончательном чтении президентский законопроект одополнительной защите предпринимателей от необоснованного уголовногопреследования. Инициативу одобрили все фракции нижней палаты. СпикерГосдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт позволит улучшить деловой климат в стране.Председательнижней палаты напомнил, что документ расширяет перечень оснований, покоторым прекращаются уголовные дела. Главное, чтобы ущерб, причиненныйгосударству или обществу, был полностью возмещен.Подновую норму подпадают преступления небольшой тяжести в сфере страхования и кредитной деятельности, в области патентных иавторских прав, уточнил Володин. "А также преступления, связанные сневыплатой зарплат", – добавил спикер Госдумы.Подробнеезаконодатель остановился на норме закона, касающейся изъятия упредпринимателей электронных носителей. Председатель нижней палатыотметил, что раньше этот вопрос не регулировался, и правоохранители,конфисковав у организации электронные носители, могли парализоватьработу фирмы. "Теперь для этого потребуется решение суда, либо самиэлектронные носители должны быть оружием совершения преступления –скажем, если речь идет о хакерских программах", – пояснил Володин.Поего словам, бизнес не может развиваться, если инструментом решенияхозяйственных споров становится уголовное законодательство. Володинподчеркнул, что такие вопросы должны решаться в административных иарбитражных рамках.Госдумаседьмого созыва уделяет большое внимание созданию максимальноблагоприятных условий для ведения бизнеса. Нижняя палатаведет активный диалог с предпринимателями по наиболее актуальным для нихвопросам.примеру, в мае текущего года депутаты вместе с бизнес-сообществомобсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а такженормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительныхмер иностранных государств на территории России.