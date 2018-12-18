Болельщики обрушились в соцсетях с критикой на спортивного комментатора. Некоторые россияне и вовсе требуют уволить Дмитрия Губерниева после того, как он назвал чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова вруном.

Болельщики обрушились в соцсетях с критикой наспортивного комментатора. Некоторые россияне и вовсе требуют уволить ДмитрияГуберниева после того,как он назвал чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова вруном.Громкий скандалпрогремел после того, как глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчевсообщил, что Бабиков отказался приехать в Австрию для участия в эстафете. Сам же спортсмен заверил, что такогоне говорил и вообще не разговаривал с руководством и тренерами сборной.Один из подписчиков Губерниевав Instagram написал: "Бабиков – эгоист, ему свое дороже отечества", -(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). В своюочередь спортивный комментатор добавил: "Точно, и врун".После этого журналиста затравили в соцсетях. "Почему никто непоставит этого холуя на место?", "Какогочерта нас дурят эти шуты гороховые? То голос биатлона несет чушь, то мужикинепонятные какие-то", "Один губерник у нас молодец, всегда больше всехзнает", "Да. В этом сезоне он превзошел самого себя. Сам создает сенсации, самих потом опровергает, сам себя восхваляет. Гонки не комментирует вообще(( Я заэтот австрийский этап от него просто устала", – обрушились на Губерниеваболельщики.Какписали "Дни.ру", свои претензии ранее россияне адресовалии главе СБР Владимиру Драчеву в его Instagram-аккаунте. "Вам быследовало извиниться перед Бабиковым так же прилюдно, как Вы его обвинили иотстранили", – отметил один из пользователей. "Позорище! Бедныеспортсмены!" – добавил другой.