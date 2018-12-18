Экс-супруга Осина Наталья не смогла попасть в гараж,
где хранятся мотоциклы и личные вещи покойного артиста. Женщине препятствовал председатель
ТСЖ.
Экс-супруга Осина Наталья не смогла попасть в гараж,
где хранятся мотоциклы и личные вещи покойного артиста. Женщине препятствовал председатель
ТСЖ.
Наталья вместе с концертным директором Александром Сидоренко
решила проверить имущество почившего артиста. Однако оказалось, что там распоряжаются
совершенно посторонние люди – председатель ТСЖ "Новый Атом" Галина Побединская
их не пустила.
"В гараже есть ворота электрические. Мы с бывшей супругой
Евгения Осина пришли в гараж, посмотреть технику – все ли в порядке. Ворота не
открываются. Я позвонил начальнику ТСЖ, женщине, но она сказала, что они
никаких действий не предпринимали, ничего не обесточивали", – рассказал
Сидоренко.
На следующий день их встречал уже супруг Побединской. Мужчина
сообщил, что у артистка отключили электричество за неуплату.
Концертный директор предъявил собеседнику квитанции, которые доказывали
обратное: Осин платил исправно. Тот в ответ заявил, что перец не делал обязательные
взносы.
"По итогу на субботу
мы договорились приехать с нашим юристом. Просто я не понимаю – при чем тут
юрист, но это их условие. На 18.00 они нам назначили встречу, в 17.45 мы
приехали, охранник нам сказал, что они уехали из гаража. До 20.00 мы просидели.
Звонили им, но они телефоны не брали, не отвечали", – рассказал Александр.
Представители руководства ТСЖ обещали опечатать гараж, однако
родственники и друзья погибшей звезды считают, что на это нет никаких оснований.
Экс-супруга Осина собирается обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщает .