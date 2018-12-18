Экс-супруга Осина Наталья не смогла попасть в гараж, где хранятся мотоциклы и личные вещи покойного артиста. Женщине препятствовал председатель ТСЖ.

Экс-супруга Осина Наталья не смогла попасть в гараж,где хранятся мотоциклы и личные вещи покойного артиста. Женщине препятствовал председательТСЖ.Наталья вместе с концертным директором Александром Сидоренкорешила проверить имущество почившего артиста. Однако оказалось, что там распоряжаютсясовершенно посторонние люди – председатель ТСЖ "Новый Атом" Галина Побединскаяих не пустила."В гараже есть ворота электрические. Мы с бывшей супругойЕвгения Осина пришли в гараж, посмотреть технику – все ли в порядке. Ворота неоткрываются. Я позвонил начальнику ТСЖ, женщине, но она сказала, что ониникаких действий не предпринимали, ничего не обесточивали", – рассказалСидоренко.На следующий день их встречал уже супруг Побединской. Мужчинасообщил, что у артистка отключили электричество за неуплату.Концертный директор предъявил собеседнику квитанции, которые доказывалиобратное: Осин платил исправно. Тот в ответ заявил, что перец не делал обязательныевзносы."По итогу на субботумы договорились приехать с нашим юристом. Просто я не понимаю – при чем тутюрист, но это их условие. На 18.00 они нам назначили встречу, в 17.45 мыприехали, охранник нам сказал, что они уехали из гаража. До 20.00 мы просидели.Звонили им, но они телефоны не брали, не отвечали", – рассказал Александр.Представители руководства ТСЖ обещали опечатать гараж, однакородственники и друзья погибшей звезды считают, что на это нет никаких оснований.Экс-супруга Осина собирается обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщает .