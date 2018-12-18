Российская модель Виктория Одинцова опубликовала новый снимок с
отдыха на своей странице в Instagram.
Пользователи Сети похвалили хорошую фигуру звезды.
Российская модель Виктория Одинцова опубликовала новый снимок с
отдыха на своей странице в Instagram.
Пользователи Сети похвалили хорошую фигуру звезды.
На фотографии девушка изображает капитана: позирует у штурвала
яхты. Но от формы командира корабля Виктория решила отказаться и примерила светло-голубой купальник. К снимку она добавила
лаконичную подпись. "Кэп, курс на пляж, пожалуйста", – написала модель.
Многие подписчики не смогли пройти мимо такого откровенного снимка: "Самая красивая женщина", "Красавица", "Ты идеальна", "Выглядишь
великолепно", "Можно только позавидовать твоему парню, в этом теле столько эстетики
и страсти". Один из комментаторов обратил внимание, что она набрала лишний вес, но
его тут же поспешили переубедить поклонники манекенщицы.
Напомним, что Виктория Одинцова приобрела огромную популярность после публикации
видео, где она стоит на крыше 300-метрового небоскреба в Дубае. Девушка свисает над пропастью без страховки. Ролик набрал семь миллионов
просмотров.
Ранее американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как она
готовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная – 2019". Знаменитость
опубликовала интимный снимок в сауне. На откровенной фотографии модель
позирует обнаженной, прикрыв рукой грудь.