Российская модель Виктория Одинцова опубликовала новый снимок с отдыха на своей странице в Instagram. Пользователи Сети похвалили хорошую фигуру звезды.

Российская модель Виктория Одинцова опубликовала новый снимок сотдыха на своей странице в Instagram.Пользователи Сети похвалили хорошую фигуру звезды.На фотографии девушка изображает капитана: позирует у штурвалаяхты. Но от формы командира корабля Виктория решила отказаться и примерила светло-голубой купальник. К снимку она добавилалаконичную подпись. "Кэп, курс на пляж, пожалуйста", – написала модель.Многие подписчики не смогли пройти мимо такого откровенного снимка: "Самая красивая женщина", "Красавица", "Ты идеальна", "Выглядишьвеликолепно", "Можно только позавидовать твоему парню, в этом теле столько эстетикии страсти". Один из комментаторов обратил внимание, что она набрала лишний вес, ноего тут же поспешили переубедить поклонники манекенщицы.Напомним, что Виктория Одинцова приобрела огромную популярность после публикациивидео, где она стоит на крыше 300-метрового небоскреба в Дубае. Девушка свисает над пропастью без страховки. Ролик набрал семь миллионовпросмотров.Ранее американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как онаготовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная – 2019". Знаменитостьопубликовала интимный снимок в сауне. На откровенной фотографии модельпозирует обнаженной, прикрыв рукой грудь.