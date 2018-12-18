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<a href="http://33live.ru/novosti/18-12-2018-kak-migrantam-pomogayut-osvoitsya.html" target="_blank">Как мигрантам помогают освоиться?</a> - Приезжают отдыхать, учиться и работать. За 3 квартала 2018 года к нам в область приехали более 120 тысяч иностранных граждан. Основная масса приезжих - это туристы и трудовые мигранты из стран СНГ. Где работают, как адаптируются и с какими проблемами сталкиваются мигранты во Владимирской области, а главное, как им помогают? В Международный день мигранта, который отмечается 18 декабря, об этом расскажет Маргарита Махрова.