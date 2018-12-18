Богатства успешных людей всегда притягивали внимание
завистников и мошенников. История знает немало примеров, когда стремление выйти замуж за
миллиардера не имело ничего общего с любовью и желанием создать семью.
Богатства успешных людей всегда притягивали внимание
завистников и мошенников. История знает немало примеров, когда стремление выйти замуж за
миллиардера не имело ничего общего с любовью и желанием создать семью.
Похожая история произошла с российским бизнесменом, банкиром
и инвестором Сергеем Гришиным. В марте 2017 года он связал себя узами брака с
Анной Федосеевой. Казалось бы, что 51-летний предприниматель после прошлого неудачного брака, наконец-то, нашел любовь всей своей жизни.
Еще до свадьбы Гришин задаривал любимую подарками – дорогими
часами, украшениями, давал ей деньги и всячески помогал в бизнесе. Но
чувства Федосеевой после суммы в пять миллионов долларов (во столько оценил
Гришин все свои презенты) начали потихоньку улетучиваться: долгие
отъезды Анны и вечеринки с друзьями стали постоянными атрибутами несостоявшейся семьи.
Телеканал НТВ провел расследование и выяснил множество
интересных деталей про личную жизнь Анны Федосеевой. Оказывается, почти все
свободное время супруга, уже будучи замужем за бизнесменом, проводила с
друзьями. На кадрах, которые миллиардер передал журналистам, видно, как Анна
веселится с партнером Гришина по бизнесу, Михаилом Докукиным, и его женой.
Любовь прошла, но бизнесмен посчитал, что с госпожой Федосеевой
семьи у них не получилось: женщина не собиралась создавать с Гришиным ячейку
общества, а вместо этого незаконно обогатилась за его счет. Пожалев жену,
Гришин не стал требовать назад все подарки, а лишь подал иск в суд на признание
брака с Федосеевой недействительным и потребовал взыскания с нее порядка 80
миллионов рублей, полученных в качестве неосновательного обогащения.
В отношении Федосеевой завели уголовное дело о мошенничестве,
совершенном группой лиц, пишет . В эту группу
вошла та самая чета Докукиных, с которыми Гришин после всего случившегося разорвал
отношения. Анну даже поместили в СИЗО, но спустя неделю выпустили из-под
стражи.
Как сказал в интервью Dni.Ru адвокат Сергея Гришина, Алексей Мельников, его подзащитный
не хочет никакой крови, истцу важна правовая оценка произошедшего. Юрист сообщил,
что между супругами был заключен брачный договор, в котором были установлены
некие правила материальных отношений Гришина и Федосеевой. Но, бизнесмен
требует, в том числе, компенсации части денег, переданных Анне еще до их
свадьбы. Кроме того, Гришин настаивает на том, что часть принадлежащих ему ценностей,
до сих пор находится у супруги незаконно.
"В отличие от Гришина, его супруга вступала в брак без
истинных намерений создать семью",
– объяснил адвокат претензии бизнесмена к жене и уточнил, что его клиент
осознал это примерно через год после свадьбы. Сейчас он считает, что никакой семьи
в нормальном понимании этого термина у них с Федосеевой нет.
Тем временем, Следственный комитет продолжает расследование
дела о мошенничестве, а 21 января 2019 года в Хамовническом суде Москвы пройдет
очередное заседание по иску Сергея Гришина о расторжении брака и взыскании с
его супруги 80 миллионов рублей.