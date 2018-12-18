Богатства успешных людей всегда притягивали внимание завистников и мошенников. История знает немало примеров, когда стремление выйти замуж за миллиардера не имело ничего общего с любовью и желанием создать семью.

Богатства успешных людей всегда притягивали вниманиезавистников и мошенников. История знает немало примеров, когда стремление выйти замуж замиллиардера не имело ничего общего с любовью и желанием создать семью.Похожая история произошла с российским бизнесменом, банкироми инвестором Сергеем Гришиным. В марте 2017 года он связал себя узами брака сАнной Федосеевой. Казалось бы, что 51-летний предприниматель после прошлого неудачного брака, наконец-то, нашел любовь всей своей жизни.Еще до свадьбы Гришин задаривал любимую подарками – дорогимичасами, украшениями, давал ей деньги и всячески помогал в бизнесе. Ночувства Федосеевой после суммы в пять миллионов долларов (во столько оценилГришин все свои презенты) начали потихоньку улетучиваться: долгиеотъезды Анны и вечеринки с друзьями стали постоянными атрибутами несостоявшейся семьи.Телеканал НТВ провел расследование и выяснил множествоинтересных деталей про личную жизнь Анны Федосеевой. Оказывается, почти всесвободное время супруга, уже будучи замужем за бизнесменом, проводила сдрузьями. На кадрах, которые миллиардер передал журналистам, видно, как Аннавеселится с партнером Гришина по бизнесу, Михаилом Докукиным, и его женой.Любовь прошла, но бизнесмен посчитал, что с госпожой Федосеевойсемьи у них не получилось: женщина не собиралась создавать с Гришиным ячейкуобщества, а вместо этого незаконно обогатилась за его счет. Пожалев жену,Гришин не стал требовать назад все подарки, а лишь подал иск в суд на признаниебрака с Федосеевой недействительным и потребовал взыскания с нее порядка 80миллионов рублей, полученных в качестве неосновательного обогащения.В отношении Федосеевой завели уголовное дело о мошенничестве,совершенном группой лиц, пишет . В эту группувошла та самая чета Докукиных, с которыми Гришин после всего случившегося разорвалотношения. Анну даже поместили в СИЗО, но спустя неделю выпустили из-подстражи.Как сказал в интервью Dni.Ru адвокат Сергея Гришина, Алексей Мельников, его подзащитныйне хочет никакой крови, истцу важна правовая оценка произошедшего. Юрист сообщил,что между супругами был заключен брачный договор, в котором были установленынекие правила материальных отношений Гришина и Федосеевой. Но, бизнесментребует, в том числе, компенсации части денег, переданных Анне еще до ихсвадьбы. Кроме того, Гришин настаивает на том, что часть принадлежащих ему ценностей,до сих пор находится у супруги незаконно."В отличие от Гришина, его супруга вступала в брак безистинных намерений создать семью",– объяснил адвокат претензии бизнесмена к жене и уточнил, что его клиентосознал это примерно через год после свадьбы. Сейчас он считает, что никакой семьив нормальном понимании этого термина у них с Федосеевой нет.Тем временем, Следственный комитет продолжает расследованиедела о мошенничестве, а 21 января 2019 года в Хамовническом суде Москвы пройдеточередное заседание по иску Сергея Гришина о расторжении брака и взыскании сего супруги 80 миллионов рублей.