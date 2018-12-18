Алла Пугачева объявила о том, что в середине апреля 2019 года даст сольный концерт в честь юбилея. Общественность бурно отреагировала на заявление Примадонны.

Алла Пугачева объявила о том, что в середине апреля 2019 года даст сольный концерт в честь юбилея. Общественность бурно отреагировала на заявление Примадонны.Так, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян с оптимизмом отнесся к решению в 70 лет тряхнуть стариной. "Думаю, что Пугачева за последние годы успела неплохо подзарядить батарейки и этот концерт она даст с полной отдачей. Как это принято говорить – как в последний раз. Рад, что она возвращается на сцену", – заявил эксперт.Манукян высказал мнение, что своим юбилейным концертом Примадонна докажет, кто есть кто в отечественном шоу-бизнесе. "Народная артистка СССР должна показать Киркорову, Баскову, и далее всем по списку, мастер-класс того как нужно вести себя артистам со званиями на сцене. Ну и пора уже королеве шоу-бизнеса Пугачевой немного задвинуть принцессу шоу-бизнеса Бузову в сторонку", – рассудил Вадим Манукян в эксклюзивной беседе с "Дни.ру".Не остался в стороне от сенсационного решения и некогда популярный исполнитель, музыкант Юрий Лоза. Артист выразил надежду, что на своем концерте Примадонна исполнит новые песни, а не старые хиты, ведь у нее "изменился голос". А если все же решится на их исполнение, то следует им придать "новую окраску".Лоза прокомментировал пересуды о том, что, дескать, Пугачева решила вернуться на сцену, хотя до этого твердила о своем уходе. Певец убежден, что в действиях артистки нет противоречия, ведь это "жизнь, а в жизни всякое бывает". "То хочется уйти, то хочется вернуться. В супружеской жизни такая же происходит катавасия. Кто-то сохраняет верность своим словам, кто-то нет", – цитирует Юрия Лозу .