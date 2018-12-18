Звезда советского кино Елена Коренева стала гостьей
программы Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1. Артистка
рассказала о неудачном замужестве.
Звезда советского кино Елена Коренева стала гостьей
программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артистка
рассказала о неудачном замужестве.
В студии Кореневу ожидал взволнованный Корчевников. Усадив гостью на диван, ведущий внезапно рассказал о своих чувствах. "Я вам должен
признаться, что я вас очень люблю. Так уж сложилось. Вы в фильме "Романс о
влюбленных" – это невероятный образец девичьей чистоты и чувства. Спасибо вам за
это", – заметил восхищенный Борис. Признание шоумена польстило звезде.
Коренева известна по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен",
"Сватовство гусара", "Покровские ворота" и "Сестры по крови". Елена начала
актерскую карьеру очень рано – в 16 лет, и уже через три года ее знал весь Советский
Союз.
На пике своей славы девушка вышла замуж за иностранца и
уехала в США. Ее избранник Кевин Мосс преподавал русскую литературу в американском
колледже. Знаменитость решила оставить родину не только из-за любви, Елена
пыталась побороть тяжелую депрессию.
"Когда ко мне подходили гримеры, у меня было ощущение, что
на меня сели мухи. У меня, наверно, было выгорание. Я много снималась, еще и
играла очень трудную роль в театре. Я играла на надрыве. Собственно, я так рано
начала сниматься, это все, что я знала. Я понимаю, что мне очень повезло, но
есть второй план жизни – кто ты такой? Я хотела найти себя, для этого мне нужно
было сделать паузу", – рассказала знаменитость.
Коренева планировала через полгода после замужества
вернуться в Москву, однако советские власти запретили ей въезд. "В советские
времена нужна была виза, чтобы вернуться, а мне перестали ее давать. Эта эпопея
длилась около четырех лет", – поведала артистка.
Отношения с супругом также не складывались. Постепенно Елена
начала понимать, что с мужем ее абсолютно ничего не связывает. "Мы развелись, мне
захотелось чего-то другого, мне нужна была активность, пыталась найти себя, мы
стали постепенно отдаляться", – рассказала Коренева.
В конце 80-х звезда вернулась на родину. Артистка вернулась
в профессию. Позже на кинопробах она встретила возлюбленного, с которым не
расстается до сих пор. Матерью Коренева так и не стала.