Звезда советского кино Елена Коренева стала гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1. Артистка рассказала о неудачном замужестве.

Звезда советского кино Елена Коренева стала гостьейпрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артисткарассказала о неудачном замужестве.В студии Кореневу ожидал взволнованный Корчевников. Усадив гостью на диван, ведущий внезапно рассказал о своих чувствах. "Я вам долженпризнаться, что я вас очень люблю. Так уж сложилось. Вы в фильме "Романс овлюбленных" – это невероятный образец девичьей чистоты и чувства. Спасибо вам заэто", – заметил восхищенный Борис. Признание шоумена польстило звезде.Коренева известна по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен","Сватовство гусара", "Покровские ворота" и "Сестры по крови". Елена началаактерскую карьеру очень рано – в 16 лет, и уже через три года ее знал весь СоветскийСоюз.На пике своей славы девушка вышла замуж за иностранца иуехала в США. Ее избранник Кевин Мосс преподавал русскую литературу в американскомколледже. Знаменитость решила оставить родину не только из-за любви, Еленапыталась побороть тяжелую депрессию."Когда ко мне подходили гримеры, у меня было ощущение, чтона меня сели мухи. У меня, наверно, было выгорание. Я много снималась, еще ииграла очень трудную роль в театре. Я играла на надрыве. Собственно, я так раноначала сниматься, это все, что я знала. Я понимаю, что мне очень повезло, ноесть второй план жизни – кто ты такой? Я хотела найти себя, для этого мне нужнобыло сделать паузу", – рассказала знаменитость.Коренева планировала через полгода после замужествавернуться в Москву, однако советские власти запретили ей въезд. "В советскиевремена нужна была виза, чтобы вернуться, а мне перестали ее давать. Эта эпопеядлилась около четырех лет", – поведала артистка.Отношения с супругом также не складывались. Постепенно Еленаначала понимать, что с мужем ее абсолютно ничего не связывает. "Мы развелись, мнезахотелось чего-то другого, мне нужна была активность, пыталась найти себя, мыстали постепенно отдаляться", – рассказала Коренева.В конце 80-х звезда вернулась на родину. Артистка вернуласьв профессию. Позже на кинопробах она встретила возлюбленного, с которым нерасстается до сих пор. Матерью Коренева так и не стала.