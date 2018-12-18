В халатности обвиняют заведующую детским садом, которая не следила за уборкой снега

В халатности обвиняют заведующую детским садом, которая не следила за уборкой снегаВ Александрове заведующую детским садом №10 обвиняют в халатности. Об этом сообщает региональный СледКом.В начале января этого года заведующая детсада заключила договор с фирмой, которая должна была качественно убирать снег и наледь на территории дошкольного учреждения.В марта 33-летняя местная жительница вместе с 10-летним сыном пришла в садик за младшим 2-2-летним ребёнком. Дети выбежали через центральный вход первыми, а девушка не успела дойти до ступенек, почувствовала сильный удар по голове, упала и потеряла сознание.С крыши на нее упала ледяная глыба. Из-за травм женщина получила третью группу инвалидности. До сих пор мама двоих детей не может приступить к работе, ей постоянно требуется помощь близких.На следствии заведующая детским садом не стала отрицать, что за зиму только дважды подавала заявки на выполнение коммунальных услуг во время снегопадов. Женщина рассказала, что над центральным входом на крыше есть козырёк, и она рассчитывала, что именно он защитит от последствий в случае схода снега. О случившемся она выразила искренние сожаления, признав свою вину.Уголовное дело направлено в суд.