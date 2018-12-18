Евгения Медведева соскучилась по России. Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане прибыла в Саранск для участия в чемпионате страны по фигурному катанию.

Евгения Медведева соскучилась по России. Двукратная чемпионкамира и Европы, двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане прибыла в Саранск дляучастия в чемпионате страны по фигурному катанию.Медведева в этом сезоне работает с канадским наставникомБрайаном Орсером. Евгения уехала за океан после того, как ушла из группы ЭтериТутберидзе. Вернувшись в Россию, начемпионат страны в Саранске, фигуристка призналась, что соскучилась.Спортсменка опубликовала в своем Instagram видео, снятое из окнагостиничного номера. Евгения в восторгекомментирует все, что видит за окном – вчастности, отечественные магазины и почту, передает "Спорт-Экспресс".В Саранск приехал и канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер. Он заявил, что Евгении нужно полтора-два года, чтобы начать все с чистого листа. Тренера возмущает, что журналисты и представители спортивных федераций ждут от него слишком многого.По словам Брайана Орсера, ему приходится буквально ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново "по кусочкам".Пока дела Медведевой идут не очень успешно. Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 не смогла отобраться в финал Гран-при.Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Саранске 19 декабря. Конкуренцию Евгении составят Алина Загитова. Заставит Медведеву понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.