Евгения Медведева соскучилась по России. Двукратная чемпионка
мира и Европы, двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане прибыла в Саранск для
участия в чемпионате страны по фигурному катанию.
Евгения Медведева соскучилась по России. Двукратная чемпионка
мира и Европы, двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане прибыла в Саранск для
участия в чемпионате страны по фигурному катанию.
Медведева в этом сезоне работает с канадским наставником
Брайаном Орсером. Евгения уехала за океан после того, как ушла из группы Этери
Тутберидзе. Вернувшись в Россию, на
чемпионат страны в Саранске, фигуристка призналась, что соскучилась.
Спортсменка опубликовала в своем Instagram видео, снятое из окна
гостиничного номера. Евгения в восторге
комментирует все, что видит за окном – в
частности, отечественные магазины и почту, передает "Спорт-Экспресс".
В Саранск приехал и канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер. Он заявил, что Евгении нужно полтора-два года, чтобы начать все с чистого листа. Тренера возмущает, что журналисты и представители спортивных федераций ждут от него слишком многого.
По словам Брайана Орсера, ему приходится буквально ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново "по кусочкам".
Пока дела Медведевой идут не очень успешно. Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 не смогла отобраться в финал Гран-при.
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Саранске 19 декабря. Конкуренцию Евгении составят Алина Загитова. Заставит Медведеву понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.