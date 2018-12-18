Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие в доме престарелых. Чтобы предстать перед пожилыми подданными во всей красе, супруга принца Гарри выбрала элегантный наряд, который никого не оставил равнодушным.

Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие в домепрестарелых. Чтобы предстать перед пожилыми подданными во всей красе, супруга принца Гарривыбрала элегантный наряд, который никого не оставил равнодушным.Меган появилась на празднике в отличном расположении духа. ГерцогиняСассекская была улыбчива и общительна.Присутствующие отметили, что Маркл, несмотря на на приличный срок, отказывается носить специализированную одежду длябеременных, втискивая подросший живот в обтягивающие наряды. Крометого, экс-артистка все еще не отказалась от лодочек на высокой шпильке.Судя по всему, любовь к красивым туфлям так сильна, что герцогиня Сассекская готоварискнуть собственным здоровьем и безопасностью малыша.Многие женщины отказываются от шпилек во время вынашиваниямладенца. Ведь нередко этот женский каприз становится причиной преждевременныхродов и кесарева сечения.Из-за смещения центра тяжести начинает страдать позвоночник,нагрузка на него удваивается. Появляются проблемы с сосудами ног, нарушается кровообращение, в результатенижние конечности отекают– возникает варикозное расширение вен. Страдают органы тазового дна, повышается артериальноедавление, не говоря уже о том, что есть риск потерять ребенка.Между тем, вопросы благополучияМеган и ее будущего малыша мало заботят ее поклонников. В Сети началсяпереполох из-за наряда знаменитости. Фанаты тут же принялись разыскивать такоеже платье в интернет-магазинах. Газета Daily Mail, заметив ажиотаж,опубликовала на своем сайте ссылку на бутик, в котором герцогиня Сассекскаяприобрела наряд.По данным издания, белое платье-миди с цветочным принтом отбренда BROCK COLLECTION обошлось экс-актрисе в 843 фунта, что по сегодняшнемукурсу равно 70 тысячам рублей. Отмечалось, что эту марку обожают многиеголливудские звезды в том числе: актрисы Марго Робби, Лили Джеймс, Дженнифер Лоуренс,Эмма Стоун и певица Рианна.