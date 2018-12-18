Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие в доме
престарелых. Чтобы предстать перед пожилыми подданными во всей красе, супруга принца Гарри
выбрала элегантный наряд, который никого не оставил равнодушным.
Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие в доме
престарелых. Чтобы предстать перед пожилыми подданными во всей красе, супруга принца Гарри
выбрала элегантный наряд, который никого не оставил равнодушным.
Меган появилась на празднике в отличном расположении духа. Герцогиня
Сассекская была улыбчива и общительна.
Присутствующие отметили, что Маркл, несмотря на на приличный срок, отказывается носить специализированную одежду для
беременных, втискивая подросший живот в обтягивающие наряды. Кроме
того, экс-артистка все еще не отказалась от лодочек на высокой шпильке.
Судя по всему, любовь к красивым туфлям так сильна, что герцогиня Сассекская готова
рискнуть собственным здоровьем и безопасностью малыша.
Многие женщины отказываются от шпилек во время вынашивания
младенца. Ведь нередко этот женский каприз становится причиной преждевременных
родов и кесарева сечения.
Из-за смещения центра тяжести начинает страдать позвоночник,
нагрузка на него удваивается. Появляются проблемы с сосудами ног, нарушается кровообращение, в результате
нижние конечности отекают
– возникает варикозное расширение вен. Страдают органы тазового дна, повышается артериальное
давление, не говоря уже о том, что есть риск потерять ребенка.
Между тем, вопросы благополучия
Меган и ее будущего малыша мало заботят ее поклонников. В Сети начался
переполох из-за наряда знаменитости. Фанаты тут же принялись разыскивать такое
же платье в интернет-магазинах. Газета Daily Mail, заметив ажиотаж,
опубликовала на своем сайте ссылку на бутик, в котором герцогиня Сассекская
приобрела наряд.
По данным издания, белое платье-миди с цветочным принтом от
бренда BROCK COLLECTION обошлось экс-актрисе в 843 фунта, что по сегодняшнему
курсу равно 70 тысячам рублей. Отмечалось, что эту марку обожают многие
голливудские звезды в том числе: актрисы Марго Робби, Лили Джеймс, Дженнифер Лоуренс,
Эмма Стоун и певица Рианна.