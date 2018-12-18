В преддверии Нового года во всем мире как горячие пирожки расходятся календари с Владимиром Путиным. Особенно популярен российский президент в Японии.

В преддверии Нового года во всем мире как горячие пирожкирасходятся календари с Владимиром Путиным. Особенно популярен российскийпрезидент в Японии.В Стране восходящего солнца настоящим бестселлером сталикалендари на 2019 год с фотографиями Владимира Путина. Британская The Guardianпишет, что повышенный спрос на них фиксируется также в Европе и США. Большинствопокупателей – женщины, и это очевидно.Кстати, в Японии Путин затмил даже местных знаменитостей, авсе потому, что, как пишет газета, календари с российским президентом пропитанытестостероном.В прошлом году похожий ажиотаж наблюдался в Британии: там раскупиливсе календари с изображением Владимира Путина, охотящегося в лесу. Покупателейпривлекли брутальность и стиль жизни российского президента.Чем больше западные СМИ демонизируют Путина, тем болеепопулярным он становится у западных же читателей, уверен член экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян."Посути, из Путина делают плохого парня, а они чрезвычайно популярны в мире.Поэтому и разбирают календари с Владимиром Владимировичем как горячие пирожки",– сказал Манукян в интервью Dni.Ru.По мнению эксперта, над Меркель с Трампом чаще всегосмеются, да и Юнкер с Макроном дают немало поводов для подтрунивания. Кто жезахочет покупать календари с такими персонажами. В этом плане у Путина словноброня, он не дает ни единого повода для усмешек, сказал аналитик.Стоит отметить, что Владимир Путин не боится совершатьотчаянные поступки. 18 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвуковогоистребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. До Путина на подобныеполеты не решался никто из первых лиц западных государств.Знакомство Владимира Путина с военной авиатехникойпродолжилось в 2005 году во время пятичасового полета на стратегическомбомбардировщике Ту-160 "Павел Таран". Летал Владимир Путин и надельтаплане. В 2012 году президент по пути на встречу мировых лидеров странАТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению стерхов на Ямале. Заштурвалом мотодельтаплана Путин играл роль вожака птичьей стаи.Общался президент и дикими животными. В оренбургской степион приманивал лошадей Пржевальского ведром с овсом, в Приамурье общался стиграми, а в Хакассии со снежными барсами.Летом 2015 года президент России погрузился на дно Черногоморя к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровойглубине. На голландском батискафе C-Explorer, Путин в компании двух человекотправился ко дну моря, погружение заняло около 40 минут.Владимира Путина частенько можно заметить с клюшкой на льду,президент активно занимается и другими видами спорта, благодаря чему находитсяв отличной физической форме. С детства Путин увлекался борьбой, он – мастерспорта по дзюдо и самбо. В 2013 году президент стал обладателем почетногодевятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо. Также главагосударства катается на горных лыжах.Успех Путина как политика и одного из мировых лидеров не разподтверждали обычные люди и высокие продажи календарей с его фотографиями –далеко не единственное доказательство. Другое дело, что политические лидеры, апо сути – конкуренты российского президента на мировой арене создают его негативныйобраз в своих странах. Но, как говорится, сердце не обманешь – людям в мире Путинпо-прежнему интересен, а его популярность растет несмотря на политическиекатаклизмы.