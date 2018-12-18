Экс-участники прославленного юмористического коллектива Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сейчас на гастролях. Звезды занимаются продвижением собственной концертной программы. Принимать участие в шоу Уральские пельмени артисты больше не будут.

Экс-участники прославленного юмористического коллектива ВячеславМясников и Андрей Рожков сейчас на гастролях. Звезды занимаются продвижениемсобственной концертной программы. Принимать участие в шоу "Уральские пельмени"артисты больше не будут.Об это в личном микроблоге написал Вячеслав Мясников. Юмористофициально подтвердил, что он и его товарищ действительно покинули группу "Уральскиепельмени" навсегда."Еще раз скажу, Мясников и Рожков сейчас ездят ОТДЕЛЬНО!!!.Ждать нас в каком-либо другом составе нет смысла, нас там НЕ БУДЕТ !!!!и ещекое-кого не будет. Так что приходите сегодня. Увидимся. ВАШИ ПЕЛЬМЕНИ (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) – написал Вячеслав.Отметим, что фанаты были расстроены новостью, обизменениях в составе команды. Сообщалось, что Мясников и Рожков создалисобственную программу, с которой успешно гастролируют. Новое детище юмористовполучило название "Ваши пельмени".Фоловеры знаменитости обратили внимание на фразу: "…и ещекое-кого не будет". Многие уверены, что "Уральские пельмени" покинула актрисаЮлия Михалкова. К тому же в Instagram девушки с некоторых пор стали появлятьсяфотографии с Вячеславом и Андреем.Напомним, коллектив погряз в скандалахи судебных разбирательствах, которые длятся уже несколько лет. Артисты обвинилисвоего бывшего директора Сергея Нетиевского в финансовых махинациях. Тот, всвою очередь, выдвигает встречные обвинения. Нетиевский считает, что участникишоу "перешлиграницы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственнойбезнаказанности" и за спиной акционеров присвоили себе большую сумму.