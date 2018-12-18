Экс-участники прославленного юмористического коллектива Вячеслав
Мясников и Андрей Рожков сейчас на гастролях. Звезды занимаются продвижением
собственной концертной программы. Принимать участие в шоу Уральские пельмени
артисты больше не будут.
Экс-участники прославленного юмористического коллектива Вячеслав
Мясников и Андрей Рожков сейчас на гастролях. Звезды занимаются продвижением
собственной концертной программы. Принимать участие в шоу "Уральские пельмени"
артисты больше не будут.
Об это в личном микроблоге написал Вячеслав Мясников. Юморист
официально подтвердил, что он и его товарищ действительно покинули группу "Уральские
пельмени" навсегда.
"Еще раз скажу, Мясников и Рожков сейчас ездят ОТДЕЛЬНО!!!.
Ждать нас в каком-либо другом составе нет смысла, нас там НЕ БУДЕТ !!!!и еще
кое-кого не будет. Так что приходите сегодня. Увидимся. ВАШИ ПЕЛЬМЕНИ (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) – написал Вячеслав.
Отметим, что фанаты были расстроены новостью, об
изменениях в составе команды. Сообщалось, что Мясников и Рожков создали
собственную программу, с которой успешно гастролируют. Новое детище юмористов
получило название "Ваши пельмени".
Фоловеры знаменитости обратили внимание на фразу: "…и еще
кое-кого не будет". Многие уверены, что "Уральские пельмени" покинула актриса
Юлия Михалкова. К тому же в Instagram девушки с некоторых пор стали появляться
фотографии с Вячеславом и Андреем.
Напомним, коллектив погряз в скандалах
и судебных разбирательствах, которые длятся уже несколько лет. Артисты обвинили
своего бывшего директора Сергея Нетиевского в финансовых махинациях. Тот, в
свою очередь, выдвигает встречные обвинения. Нетиевский считает, что участники
шоу "перешли
границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной
безнаказанности" и за спиной акционеров присвоили себе большую сумму.