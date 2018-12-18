В энергетику региона инвестируют 5 млрд рублей. Администрация Владимирской области подписала масштабное соглашение с МРСК Центра о сотрудничестве. Наша область вошла в программу модернизации электросетевого комплекса.

В энергетику региона инвестируют 5 млрд рублей. Администрация Владимирской области подписала масштабное соглашение с "МРСК Центра" о сотрудничестве. Наша область вошла в программу модернизации электросетевого комплекса. Со всей страны в этом проекте выбрали всего 4 региона, включая наш. По программе во Владимирскую область за 6 лет инвестируют 5 млрд рублей. Деньги потратят на создание "умных" технологий и совершенствование имеющихся электросетей, особенно в сельской местности. Модернизация позволит снизить затраты на логистику и обучить новые высококвалифицированные кадры. По мнению губернатора Владимира Сипягина подписанное соглашение стимулирует экономику региона.