Поклонники герцогини Сассекской были возмущены откровенным
интервью ее отца в эфире программы Доброе утро, Британия. Они просят мужчину
оставить Меган Маркл в покое.
Поклонники герцогини Сассекской были возмущены откровенным
интервью ее отца в эфире программы "Доброе утро, Британия". Они просят мужчину
оставить Меган Маркл в покое.
Во время прямого эфира Томас Маркл лично попросил королеву Елизавету II помочь ему воссоединиться с дочерью. Он
заявил, что Меган игнорирует его звонки и сообщения. "В ее жизни должно быть
место для меня, я все-таки ее отец и скоро стану дедушкой. Мы же семья. Пожалуйста, выйди
на связь", – обратился он к дочери в прямом эфире.
Поклонники герцогини были возмущены поведением Томаса и поделились
своими мыслями в Twitter.
По их мнению, мужчина вторгся в личную жизнь королевской особы и должен оставить
ее в покое. "Мне это совсем не понравилось. Мне казалось, что я вторглась в
чью-то личную жизнь. Я уверена, что у есть своя объективная причина для разрыва, она же
взрослая женщина", – написала Кайе Эдкинс в Twitter. "Боже мой! Я не могу понять, как королевские пиарщики
позволяют этому продолжаться. Как отвратительно! Кто-то должен положить этому
конец. Это ужасно!", – отреагировала Кэрол Энн Брэнд.
"Это не те новости, которые нужно показывать в прямом эфире. Этот конфликт должен касаться только членов семьи, независимо от того, кто
прав, а кто виноват", – считает Клэр Смитерэм. Ли Боу заметила, что после
такого "жалкого" интервью она бы разорвала отношения с мужчиной навсегда. "Ему нельзя доверять секреты", – заключила она.
Другие комментаторы, наоборот, утверждают, что следует
поговорить с отцом. "Я считаю, что обе стороны не правы, но герцогиня должна быть
более сильной и сама позвонить отцу! Достаточно. Эта ситуация очень неприятная",
– написал Эйджей.
Напомним, что бывшая актриса перестала общаться с Томасом после свадьбы с принцем Гарри. Причиной этого стал скандал с папарацци. Незадолго
до церемонии отец герцогини организовал фотосессию для СМИ и получил за нее
большие деньги. Мужчину запечатлели в кафе, где он читал новости о Меган и
Гарри, и в магазине, где портной снимает с него мерки для пошива одежды для
церемонии.