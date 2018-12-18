Поклонники герцогини Сассекской были возмущены откровенным интервью ее отца в эфире программы Доброе утро, Британия. Они просят мужчину оставить Меган Маркл в покое.

Поклонники герцогини Сассекской были возмущены откровенныминтервью ее отца в эфире программы "Доброе утро, Британия". Они просят мужчинуоставить Меган Маркл в покое.Во время прямого эфира Томас Маркл лично попросил королеву Елизавету II помочь ему воссоединиться с дочерью. Онзаявил, что Меган игнорирует его звонки и сообщения. "В ее жизни должно бытьместо для меня, я все-таки ее отец и скоро стану дедушкой. Мы же семья. Пожалуйста, выйдина связь", – обратился он к дочери в прямом эфире.Поклонники герцогини были возмущены поведением Томаса и поделилисьсвоими мыслями в Twitter.По их мнению, мужчина вторгся в личную жизнь королевской особы и должен оставитьее в покое. "Мне это совсем не понравилось. Мне казалось, что я вторглась вчью-то личную жизнь. Я уверена, что у есть своя объективная причина для разрыва, она жевзрослая женщина", – написала Кайе Эдкинс в Twitter. "Боже мой! Я не могу понять, как королевские пиарщикипозволяют этому продолжаться. Как отвратительно! Кто-то должен положить этомуконец. Это ужасно!", – отреагировала Кэрол Энн Брэнд."Это не те новости, которые нужно показывать в прямом эфире. Этот конфликт должен касаться только членов семьи, независимо от того, ктоправ, а кто виноват", – считает Клэр Смитерэм. Ли Боу заметила, что послетакого "жалкого" интервью она бы разорвала отношения с мужчиной навсегда. "Ему нельзя доверять секреты", – заключила она.Другие комментаторы, наоборот, утверждают, что следуетпоговорить с отцом. "Я считаю, что обе стороны не правы, но герцогиня должна бытьболее сильной и сама позвонить отцу! Достаточно. Эта ситуация очень неприятная",– написал Эйджей.Напомним, что бывшая актриса перестала общаться с Томасом после свадьбы с принцем Гарри. Причиной этого стал скандал с папарацци. Незадолгодо церемонии отец герцогини организовал фотосессию для СМИ и получил за неебольшие деньги. Мужчину запечатлели в кафе, где он читал новости о Меган иГарри, и в магазине, где портной снимает с него мерки для пошива одежды дляцеремонии.