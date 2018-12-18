18.12.2018

2018-12-18 17:20:38

Нарядившийся Дедом Морозом актер внезапно скончался на утреннике

Заслуженный артист России Валерий Титенко умер на утреннике. Он играл Деда Мороза. Трагедия произошла в кемеровском детском саду, передает телеканал "".



Стоит отметить, что недавно Титенко перенес операцию на сердце. При этом он продолжал работать на сцене, не жалея себя, пишет "".