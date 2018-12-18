Психологи из Университета Аризоны в США выяснили, как ссоры
влияют на здоровье и продолжительность жизни супругов. Они вывели формулу правильного
конфликта.
Психологи из Университета Аризоны в США выяснили, как ссоры
влияют на здоровье и продолжительность жизни супругов. Они вывели формулу "правильного"
конфликта.
Ученые наблюдали за отношениями 194 семейных пар в
течение 32 лет. Они выяснили, что муж и жена должны ссориться с одинаковой
интенсивностью. Иными словами, партнерам следует отвечать на замечания и
обвинения вместо того, чтобы подавлять свои эмоции и скрывать истинные чувства.
О результатах исследования рассказал исследователь Кайл Бурасса. "Реакции
супругов могут различаться по своему стилю. Одни способны закатить истерику в
ответ на якобы несправедливые упреки, а другие смиренно подавляют свой гнев.
Несогласованные стили реагирования внутри пар осложняют отношения, что, в свою
очередь, подрывает здоровье в долгосрочной перспективе", – передает его слова "".
Психологи выявили прямую зависимость здоровья от семейных
конфликтов. Чем чаще люди предпочитали молчать и не выражать свои мысли и
чувства открыто, тем меньше они жили – страдали от серьезных болезней и
умирали. Любопытно, что мужчины, которые умели сдерживать свой гнев, жили хуже,
чем спокойные женщины.