Психологи из Университета Аризоны в США выяснили, как ссоры влияют на здоровье и продолжительность жизни супругов. Они вывели формулу правильного конфликта.

Психологи из Университета Аризоны в США выяснили, как ссорывлияют на здоровье и продолжительность жизни супругов. Они вывели формулу "правильного"конфликта.Ученые наблюдали за отношениями 194 семейных пар втечение 32 лет. Они выяснили, что муж и жена должны ссориться с одинаковойинтенсивностью. Иными словами, партнерам следует отвечать на замечания иобвинения вместо того, чтобы подавлять свои эмоции и скрывать истинные чувства.О результатах исследования рассказал исследователь Кайл Бурасса. "Реакциисупругов могут различаться по своему стилю. Одни способны закатить истерику вответ на якобы несправедливые упреки, а другие смиренно подавляют свой гнев.Несогласованные стили реагирования внутри пар осложняют отношения, что, в своюочередь, подрывает здоровье в долгосрочной перспективе", – передает его слова "".Психологи выявили прямую зависимость здоровья от семейныхконфликтов. Чем чаще люди предпочитали молчать и не выражать свои мысли ичувства открыто, тем меньше они жили – страдали от серьезных болезней иумирали. Любопытно, что мужчины, которые умели сдерживать свой гнев, жили хуже,чем спокойные женщины.