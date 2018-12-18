Мосгорсуд не внял доводам защиты и оставил под стражей Павла Мамаева, Александра Кокорина и младшего брата последнего. Поведение спортсменов на суде вызвало новую волну негатива.

Мосгорсуд не внял доводам защиты и оставил под стражей Павла Мамаева, Александра Кокорина и младшего брата последнего. Поведение спортсменов на суде вызвало новую волну негатива.Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и продлил им арест. Об этом "Экспресс газета".Аналогичное решение было принято судом по поводу апелляций младшего брата Кокорина Кирилла и приятеля спортсменов, еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого. Таким образом все участники инцидента останутся в СИЗО "Бутырка" как минимум до 8 февраля.Поведение футболистов на суде, а в особенности младшего брата Кокорина, возмутило общественность. Так, Кокорин-младший заявил, что он и его друзья не заслуживает подобного наказания и мнения об их преступлении."Я не думаю, что мы сделали что-то такое страшное, как это видит вся страна и СМИ. Ваша честь, я надеюсь на ваше высококлассное решение, что вы посмотрите на это со всех сторон и измените меру пресечения", – заявил Кирилл Кокорин.Как ранее сообщалось, Кокорин, Мамаев и двое их соучастников устроили две драки в Москве. Сначала они избили на парковке водителя ведущей "Первого канала", а затем напали в кафе в районе Арбата на чиновника Минпромторга Дениса Пака.