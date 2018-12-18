Проявляя открытое неуважение к суду, футболисту Павлу Мамаеву стоит вспомнить о своих веселых похождениях в России и других странах мира. Назвав решение судьи о правомерности содержания дебоширов в СИЗО позором, спортсмен фактически поставил крест на своей карьере.

Проявляя открытое неуважение к суду, футболисту Павлу Мамаевустоит вспомнить о своих веселых похождениях в России и других странах мира. Назвав решение судьи о правомерности содержания дебоширов в СИЗО позором, спортсмен фактически поставил крест на своей карьере.Заседание Мосгорсуда, на котором рассматривались апелляции защитына продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, проходило безприсутствия футболистов. Они находятся в СИЗО, суд и защита общались с ними врежиме видеоконференции.Как только судья огласила решение о том, что дебоширы пробудутв изоляторе до 8 февраля, Павел Мамаев не смог сдержаться и выступил с короткой,но гневной речью."Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, этопросто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можетеотключить звук", – заявил футболист.За пять минут до этого Мамаев был не так строг. Наоборот, онвсячески пытался выторговывать у судьи подписку о невыезде или домашний арест.Игрок "Краснодара" сообщил, что выплатил пострадавшему водителюведущей Первого канала 500 тысяч рублей. Кокорин, в свою очередь, выразилготовность покрыть материальный ущерб в 160 тысяч, нанесенный автомобилю.Супруга Мамаева после заседания встала на сторону своегоблаговерного и не придумала ничего лучшего, чтобы банально повторить слово"позор" у себя в Instagram.Правда, спустя несколько часов Алана Мамаева пост удалила.Если положить на одну чашу весов весь позор Мамаева и Кокориназа последние годы, а на другую – решение суда, которое Павел тоже назвал позором,то, очевидно, что первая чаша будет намного тяжелее.Обо всех их приключениях писать – не хватит места в однойстатье, поэтому напомним самые яркие. Взять хотя бы вечеринку в Монте-Карло,где Паша и Саша заливали горечь поражения после вылета нашей сборной в Евро-2016шампанским по 500 евро. По словам очевидцев вечеринки, убитые горем футболисты купилидля гостей ночного клуба около 500 таких бутылок.Зимой все того же 2016-го года Кокорин и Мамаев, устав отфутбола, отправились на Мальдивы. Оба выложили в соцсетях видео, на котором ониотдыхают на лежаках и с душой исполняют посвященную им песню "С Павликомпить".В декабре 2014 года Александр Кокорин отпраздновал ничью с "Рубином"в одном из банных комплексов Барвихи. Там разгоряченный футболист страстнообнимал обнаженных девушек.Последний громкий эпизод с участием Александра Кокорина иПавла Мамаева датирован 8 октября 2018 года. В тот день они влипли в Москве вболее серьезную, чем дорогое шампанское и Мальдивы, историю. Футболисты сначала жестокоизбили мужчину, посмевшего сделать им замечание на парковке, а затем оторвалисьв кафе, набросившись на министерских служащих, мирно пивших утренний кофе. Упострадавших были зафиксированы травмы головы, один из них попал в больницу.Говорят, что до этого бравые спортсмены умудрились веселопогулять в вагоне скоростного поезда "Сапсан" по пути из Петербурга вМоскву. В этом случае люди не пострадали, зато обстановка вагона былаповреждены хмельными спортсменами.История Мамаева и Кокорина снова возвращает нас к поискуответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальное хамство напочве пьянства и алкоголизма? Ведь известно, что слава и деньги нередкооказывают на публичных людей какое-то необъяснимое влияние: они становятсянеуправляемыми и опасными для общества. При этом знаменитости забывают, что засвои поступки они должны будут ответить на равных со всеми остальнымигражданами.Дело Кокорина и Мамаева далеко не первое в череде обвиненийв хулиганстве известных людей – артистов, спортсменов, шоуменов. Так почему жеони считают позором решения судебных органов? В конце концов от действий футболистов-хулигановпострадали не только стулья в кафе, но и люди. Это ли не есть настоящий позор?