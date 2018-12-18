Проявляя открытое неуважение к суду, футболисту Павлу Мамаеву
стоит вспомнить о своих веселых похождениях в России и других странах мира. Назвав решение судьи о правомерности содержания дебоширов в СИЗО позором, спортсмен фактически поставил крест на своей карьере.
Проявляя открытое неуважение к суду, футболисту Павлу Мамаеву
стоит вспомнить о своих веселых похождениях в России и других странах мира. Назвав решение судьи о правомерности содержания дебоширов в СИЗО позором, спортсмен фактически поставил крест на своей карьере.
Заседание Мосгорсуда, на котором рассматривались апелляции защиты
на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, проходило без
присутствия футболистов. Они находятся в СИЗО, суд и защита общались с ними в
режиме видеоконференции.
Как только судья огласила решение о том, что дебоширы пробудут
в изоляторе до 8 февраля, Павел Мамаев не смог сдержаться и выступил с короткой,
но гневной речью.
"Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это
просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете
отключить звук", – заявил футболист.
За пять минут до этого Мамаев был не так строг. Наоборот, он
всячески пытался выторговывать у судьи подписку о невыезде или домашний арест.
Игрок "Краснодара" сообщил, что выплатил пострадавшему водителю
ведущей Первого канала 500 тысяч рублей. Кокорин, в свою очередь, выразил
готовность покрыть материальный ущерб в 160 тысяч, нанесенный автомобилю.
Супруга Мамаева после заседания встала на сторону своего
благоверного и не придумала ничего лучшего, чтобы банально повторить слово
"позор" у себя в Instagram.
Правда, спустя несколько часов Алана Мамаева пост удалила.
Если положить на одну чашу весов весь позор Мамаева и Кокорина
за последние годы, а на другую – решение суда, которое Павел тоже назвал позором,
то, очевидно, что первая чаша будет намного тяжелее.
Обо всех их приключениях писать – не хватит места в одной
статье, поэтому напомним самые яркие. Взять хотя бы вечеринку в Монте-Карло,
где Паша и Саша заливали горечь поражения после вылета нашей сборной в Евро-2016
шампанским по 500 евро. По словам очевидцев вечеринки, убитые горем футболисты купили
для гостей ночного клуба около 500 таких бутылок.
Зимой все того же 2016-го года Кокорин и Мамаев, устав от
футбола, отправились на Мальдивы. Оба выложили в соцсетях видео, на котором они
отдыхают на лежаках и с душой исполняют посвященную им песню "С Павликом
пить".
В декабре 2014 года Александр Кокорин отпраздновал ничью с "Рубином"
в одном из банных комплексов Барвихи. Там разгоряченный футболист страстно
обнимал обнаженных девушек.
Последний громкий эпизод с участием Александра Кокорина и
Павла Мамаева датирован 8 октября 2018 года. В тот день они влипли в Москве в
более серьезную, чем дорогое шампанское и Мальдивы, историю. Футболисты сначала жестоко
избили мужчину, посмевшего сделать им замечание на парковке, а затем оторвались
в кафе, набросившись на министерских служащих, мирно пивших утренний кофе. У
пострадавших были зафиксированы травмы головы, один из них попал в больницу.
Говорят, что до этого бравые спортсмены умудрились весело
погулять в вагоне скоростного поезда "Сапсан" по пути из Петербурга в
Москву. В этом случае люди не пострадали, зато обстановка вагона была
повреждены хмельными спортсменами.
История Мамаева и Кокорина снова возвращает нас к поиску
ответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальное хамство на
почве пьянства и алкоголизма? Ведь известно, что слава и деньги нередко
оказывают на публичных людей какое-то необъяснимое влияние: они становятся
неуправляемыми и опасными для общества. При этом знаменитости забывают, что за
свои поступки они должны будут ответить на равных со всеми остальными
гражданами.
Дело Кокорина и Мамаева далеко не первое в череде обвинений
в хулиганстве известных людей – артистов, спортсменов, шоуменов. Так почему же
они считают позором решения судебных органов? В конце концов от действий футболистов-хулиганов
пострадали не только стулья в кафе, но и люди. Это ли не есть настоящий позор?