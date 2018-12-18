Известная телеведущая выступила против введения закона об уплате алиментов не только детям, но и бывшим супругам. Виктория Боня считает, что тогда мужчины вообще не захотят вступать в брак.

Известная телеведущая выступила против введения законаоб уплате алиментов не только детям, но и бывшим супругам. Виктория Боня считает, что тогда мужчины вообще не захотят вступать в брак.Новый законопроект предполагает, что мужчины будут обеспечивать нетолько своих детей, но и бывших жен, которые пока не могут найти работу. Выплатыбудут осуществляться до того момента, как мать найдет себя дело. Многиеэксперты уже выступили против такой инициативы, потому что тогда появится многолюдей, живущих за чужой счет.уже поделилась своим мнением о новом законопроекте. Онапризнала, что подобная практика уже существует в Соединенных Штатах, а, значит,польза все-таки в нем есть. Но система законодательства в России сильноотличается от других развитых стран. По ее мнению, мужчины не захотят оформлятьотношения, если будут знать о всех последствиях брака."По крайней мере я знаю, что в Америке точно такоесуществует, что ты получаешь алименты, когда разводишься, если остаешься безработы. Я думаю, если это существует в развитых странах, значит какая-то пользав этом есть. Но нужно понимать, что у нас по-другому работает система и другойменталитет. Уже сейчас мужчины боятся жениться, а представляете, что будетпотом? Наверное, вообще никто не захочет жениться", – цитирует звезду "".Недавно бывшая участница "Дома-2" снялась в очередной откровенной фотосессии. На снимках модель позирует топлес, прикрывая грудь руками. Поклонники в комментариях восхитились соблазнительными формами телеведущей и пожелали ей оставаться в такой же прекрасной форме.