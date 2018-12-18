Французский фармацевт и алхимик Нострадамус назвал время начала Третьей мировой войны. Как утверждают последователи пророка, Новый год – 2019 принесет людям страшную трагедию.

Французский фармацевт и алхимик Нострадамус назвал время начала Третьей мировой войны. Как утверждают последователи пророка, Новый год – 2019 принесет людям страшную трагедию.В одном из своих катренов Нострадамус писал, что крупныйвооруженный конфликт разразится между двумя серьезными противниками. Первымможет стать Европа или Соединенные Штаты, а вторым – Китай или Россия. Это столкновениеприведет к тому, что силы Запада ослабнут. По мнению пророка, необещает ничего хорошего всем жителям Земли. По всему миру будут происходить экологические бедствия, международный терроризм будет только укрепляться.Сторонники алхимика верят каждому катрону, ведь именно Нострадамус предсказалБольшой пожар в Лондоне в 1666 году, Французскую революцию 1789-1799 годов, приходк власти в Германии Адольфа Гитлера, смерть Джона Кеннеди от выстрела неизвестного идаже террористические атаки 11-го сентября.Болгарская предсказательница Ванга тоже считала, что принесет много бед. Она заявила, что на Земле будут происходить погодные аномалии, катаклизмы и природные бедствия. По ее мнению, действияогромной страны повергнут весь мир в смятение. Люди будут убивать друг другаиз-за веры, считая такую жестокость оправданной.